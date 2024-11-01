مجموعة مصر –ثلاثي محترف في قائمة بوتسوانا استعدادا للقاء الفراعنة وموريتانيا.. وقرار

أعلن مورينا راموريبولي المدير الفني المؤقت لمنتخب بوتسوانا قائمة فريقه استعدادا لخوض مواجهي موريتانيا ومصر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب بوتسوانا رفقة مصر وموريتانيا وكاب فيردي في المجموعة الثالثة في التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ12 نقطة وضمن التأهل للبطولة.

فيما يأتي منتخب بوتسوانا ثانيا بست نقاط ثم كاب فيردي وموريتانيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

وقرر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم تأجيل الجولة السادسة من الدوري المحلي لتوفير الوقت للجهاز الفني للمنتخب للاستعدادا للمباراتين المصيرتين.

وسبق لمنتخب بوتسوانا التواجد مرة واحدة فقط في كأس أمم إفريقيا في عام 2012 وودع المسابقة حينها من دور المجموعات.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: جواتسيوني فوكو (جوانينج جالاكسي البوتسواني)- كابيلو دامبي (تاونشيب رولرز البوتسواني)- ليسينيا مالابيلا (أورابا يونايتد البوتسواني)- كابيلو مافاكيلا (موشودي سنتر تشيفز البوتسواني)

في الدفاع: تاتاياوني ديتهوكوي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)- موشا جوالاولي (تاونشيب رولرز البوتسواني)- تيبوكو كوبيلانج (جوانينج جالاكسي البوتسواني)- ألفورد فيلابهي (جابوروني يونايتد البوتسواني)- نيكو بابوتسي (تاونشيب رولرز البوتسواني)- موتوسي جونسون (جابوروني يونايتد البوتسواني)- بوتسيلي ساكانا (أورابا يونايتد البوتسواني)- شيكو موليفي (موشودي سنتر تشيفز البوتسواني)- كاجو مونياكي (تاونشيب رولرز البوتسواني)

في الوسط: جابي موهوتسيوا (جمعية أولمبي الشلف الجزائري)- أوليبوجينج راموتسي (جوانينج جالاكسي البوتسواني)- جوديراني مودينجواني (بي دي إف إكس أي البوتسواني)- ريكي راتلوهوجو (أوربا يونايتد البوتسواني)- كوكيتسو ماجافي (أورابا يونايتد البوتسواني)- ليبوجانج ديتسيلي (جابوروني يونايتد البوتسواني)- جيلبرت باروتي (جوانينج جالاكسي البوتسواني)- جيفت مويو (جوانينج جالاكسي البوتسواني)

في الهجوم: توميسانج أوريبوني (أسفار رباط المغربي)- كابيلو سياكانينج (المغرب الفاسي المغربي)- تهابانج سيسني (جوانينج جالاكسي البوتسواني)- أوماتلا كيباتو (جوانينج جالاكسي)- مباكيلا تاوانا (سوا فلامينجوز البوتسواني)- مولاودي تلاليفانج (جابوروني يونايتد البوتسواني)- باكو جاوفوسي (موشودي سنتر تشيفز البوتسواني)