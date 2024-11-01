البرتغالي الثاني في تاريخه.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع روبن أموريم

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 14:15

كتب : رامي جمال

روبن أموريم - سبورتنج لشبونة

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم لتدريب الفريق خلفا للهولندي إريك تين هاج.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن التعاقد مع المدرب البرتغالي سيمتد حتى عام 2027 مع إمكانية مده لموسم آخر.

وسيبدأ أموريم مشواره مع يونايتد في 11 نوفمبر المقبل.

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وسيكون أموريم هو ثاني مدرب برتغالي في تاريخ مانشستر يونايتد خلفا لجوزيه مورينيو.

وسيكون مسمى أموريم صاحب الـ39 عاما مدرب رئيسي وليس مديرا فنيا والفارق بينهما أن الأول يأتي بصلاحيات أقل من الثاني.

وللمزيد من الإيضاح فإن أموريم سيصبح مسؤولا عن تدريب الفريق واختيار الخطط لكن الكلمة العليا في الصفقات ستكون للإدارة.

أموريم بدأ مسيرته الكروية في نادي بيلينسيس البرتغالي ومنه انضم إلى بنفيكا ثم سبورتنج براجا وأخيرا الوكرة قبل الاعتزال في عام 2016.

كما ارتدى قميص منتخب البرتغال في مختلف الفئات السنية وخاض 14 مباراة مع الفريق الأول وشارك في مباراتين في كأس العالم 2010 و2014.

وبدأ أموريم مسيرته التدريبي مع نادي كاسا بيا في البرتغال ومنه انتقل إلى رديف براجا ثم الفريق الأول وأخيرا سبورتنج لشبونة.

وقاد أموريم سبورتنج لشبونة لإنهاء عجاف استمر لـ19 سنة ليفوز بالدوري البرتغالي.

وخلال مسيرته مع سبورتنج لشبونة فاز بالدوري البرتغالي مرتين ومثلهما لكأس الرابطة ومرة لكأس السوبر.

كما أنه فاز بكأس الرابطة مع سبورتنج براجا.

وسيتولى رود فان نيستلروي مهمة تدريب يونايتد لحين قدوم أموريم في نوفمبر المقبل.

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