لوران بلان: غياب بنزيمة فاجئ أهلي جدة

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

بنزيمة - الدوري السعودي

شدد لوران بلان مدرب الاتحاد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي في دربي مدينة جدة بالدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على أهلي جدة بهدف دون رد سجله صالح الشهري ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وقال بلان في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "بنزيمة شعر بآلام في العضلة الخلفية، وفضلنا عدم المخاطرة به، فهو لاعب مهم جدا لنا، وسننتظر تطورات حالته هذا الأسبوع".

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وأضاف "أهنئ صالح الشهري على أدائه الرائع. الجميع كان يتوقع مشاركة بنزيمة، لكن دخول صالح أحدث مفاجأة وقدم أداء مميزا".

وأتم "أهلي جدا كان أفضل بدنيا وتوقعت من الفريق أن يقدم أداء أفضل في الشوط الثاني، لكن اللاعبين كانوا مرهقين".

وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

اتحاد جدة كسر عقدة غريمه الأهلي الذي بمباراتي دوري الموسم المنصرم ذهابا وإيابا.

صالح الشهري الذي جلس بديلا خلال الجولات الماضية شارك بشكل أساسي بعد غياب كريم بنزيمة المصاب ليسجل هدف الفوز في دربي جدة.

في المقابل حرم التسلل الإيفواري فرانك كيسيه من التسجيل مجددا في شباكك اتحاد جدة بعد هدفه في الموسم المنصرم.

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة إلى 24 نقطة متساويا مع الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 10 نقاط في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

الدوري السعودي اتحاد جدة كريم بنزيمة
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