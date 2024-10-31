خبر في الجول - بسبب ظروف الثلاثي.. الزمالك يؤجل الإعلان عن قميصه الجديد

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تأجل إعلان نادي الزمالك عن زيه الرسمي للموسم الجديد 2024-2025.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك الزمالك سيبدأ مباراته الأولى في الدوري بنفس الزي الذي خاض به كأس السوبر المصري.

وتم تأجيل الإعلان عن القميص الجديد بسبب ظروف احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد ومصطفى شلبي لاعبي الفريق في الإمارات.

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ويلعب الزمالك مباراته الأولى في الدوري غدا الجمعة في الثامنة مساء مع البنك الأهلي في استاد السلام.

وسيتم الإعلان عن القميص خلال الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن يخوض به لقاء سموحة في الجولة الثانية من الدوري.

وكانت أزمة الثلاثي قد انتهت بعفو رئيس دولة الإمارات، بعد الحكم بالحبس لمدة شهر.

كما قرر اتحاد الكرة إيقاف الثلاثي 4 مباريات، ويتم تطبيق العقوبة في كأس السوبر فقط.

ووقعت الأحداث على هامش مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

وخسر الزمالك نهائي السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

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