مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 22:43

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

كشف رود فان نيستلروي المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد مصيره مع النادي في ظل قدوم روبن أموريم من سبورتنج لشبونة.

ويتولى نيستلروي مهمة تدريب يونايتد مؤقتا عقب إقالة إريك تين هاج من منصبه.

وقاد المهاجم الهولندي السابق فريقه في مباراة بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وفاز على ليستر سيتي بخمسة أهداف لهدفين.

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وتحدث نيستلروي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "أنا متحمس ومتحفز للغاية للبقاء هنا فهذا هدفي".

وواصل "لقد أتيت إلى النادي لمساعدته على التقدم ومازلت متحمسا للقيام بذلك بأي صفة، سأعود لعقدي كمساعد في النادي خلال الموسم الجاري والموسم المقبل".

وعن حديثه مع تين هاج كشف نيستلروي عن مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين مدرب النادي الساق "تحدثنا قبل مباراة ليستر، وقبل قدومي للنادي شعرت بحبه له ويريد أن يقوده للأمام".

وأردف "لقد كان مؤلما له الرحيل ولكنني فخور بما حققه هنا من إنجازات".

وكان تين هاج توج مع يونايتد بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتابع "كان من الصعب أن يرحل لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة، لكن تعين علينا تغيير طريقة تفكيرنا من أجل الفوز لأن هناك 75 ألف شخص في الاستاد ينتظرون الاحتفال والملايين يتابعون من منازلهم، وسنحاول الفوز على تشيلسي الأحد المقبل".

كما كشف نيستلروي عن تحدثه مع السير أليكس فيرجسون مدربه السابق والتاريخي ليونايتد قائلا: "تحدثت معه عقب تولي منصب المدرب بشكل مؤقت".

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