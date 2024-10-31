سلوت يتحدث عن منافسة لاعبي ليفربول على مراكزهم كأساسيين

يؤمن آرني سلوت مدرب ليفربول أن فريقه لابد أن يملك أكثر من لاعب أساسي يتنافس على كل مركز، مستشهدا بالصراع بين كودي جاكبو ولويس دياز على مركز الجناح الأيسر.

وسجل جاكبو هدفين وأضاف دياز الثالث في فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 3-2 في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالنسبة لي كودي جاكبو لاعب أساسي. إنه لا يبدأ كل مباراة لكنه بدأ اللعب بشكل منتظم وهو في منافسة صعبة مع لويس دياز، الذي سجل هدفا في اللحظة التي ذهب فيها إلى الجهة اليسرى".

وأضاف "هذا أمر طبيعي إذا كنت تلعب في فريق مثل ليفربول، فلديك لاعبان جيدان في العديد من المراكز".

وواصل "أعتقد أن جاكبو سجل الكثير من الأهداف في النصف الثاني من الموسم الماضي بالفعل. لقد كان لاعبًا جيدًا لليفربول لفترة طويلة الآن وهذا شيء جيد".

وأكمل "إذا نظرت إلى الطريقة التي لعب بها جو جوميز وأيضا جاريل كوانساه فهما في منافسة مع فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي".

تخطى ليفربول فريق برايتون وحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتغلب ليفربول على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ثمن النهائي.

وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 71 بدلا من كودي جاكبو صاحب أول هدفين للريدز.

وسجل أهداف ليفربول، ثنائية جاكبو بالإضافة لهدف لويس دياز في الدقائق 46 و63 و85.

بينما سجل هدفي برايتون كل منهما أدينجرا وطارق لامبتي في الدقيقتين 81 و90.

وبذلك حسمت أندية ليفربول وبرينتفورد وساوثامبتون وكريستال بالاس وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

ويتبقى مواجهة توتنام أمام مانشستر سيتي في ختام منافسات ثمن النهائي لحسم المقعد الأخير.

وتجرى قرعة ربع النهائي عقب نهاية ثمن النهائي.

ويعتبر ليفربول البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب كان آخرها في الموسم الماضي.