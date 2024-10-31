فان نيستلروي يكشف ما حدث مع لاعبي يونايتد قبل أول مباراة يقودها

كشف رود فان نيستلروي المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد ما حدث مع لاعبيه قبل أول مباراة يقود فيها الفريق خلفا لإريك تين هاج المقال.

وقاد مهاجم الشياطين الحمر السابق الفريق للفوز على ليستر سيتي بخمسة أهداف لهدفين والتأهل لدور ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين.

وقال فان نيستلروي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد جهزنا اللاعبين كما ينبغي، وكانوا رائعين أمام ليستر. يجب أن نشيد بالفريق على الأداء المذهل الذي شاهدناه بعد فترة صعبة".

وأضاف "لقد كان وقع خبر رحيل تين هاج صعبًا على اللاعبين وعلينا جميعًا يوم إعلانه. ما فعله اللاعبون ضد ليستر هو شيء رائع بعد رحيل المدير الفني قبل أيام".

وأكمل "لقد تعاهدنا على القتال من أجل 75 ألف مشجع في أولد ترافورد والملايين الذين يشجعون النادي في المنازل، أردنا أن نؤكد لهم أن هذا الفريق سيواصل القتال ولن يتوقف عن العمل والسعي لتحقيق النجاح".

وواصل "لقد سجلنا أهدافًا رائعة. الهدف الأول كان جميلًا جدًا من كاسيميرو، واستمتعت بمشاهدته. إنه لاعب وشخص رائع، ونحن سعداء بوجوده في الفريق".

واستمر الهولندي "جارناتشو أيضًا سجل هدفًا جميلًا من عرضية ديوجو دالوت. أعتقد أن الجماهير عادت إلى المنازل في سعادة كبيرة".

وتحدث فان نيستلروي عن مستقبله قائلا "لقد عدت إلى النادي كمدرب مساعد لأقدم المساعدة، وسأواصل فعل ذلك في مهمتي كمدرب مؤقت الآن سواء طالت الفترة أو قصرت".

وأتم "أنا مستعد لتقديم المساعدة في بناء مستقبل النادي في أي منصب. هناك الكثيرون حولي ممن يريدون الأفضل للنادي، وهذا لن يتغير. من المهم الآن التركيز على مباراة الأحد القادم ضد تشيلسي، ولننتظر لنرى ما سيحمله المستقبل".

وذكرت جريدة تليجراف أنه من المنتظر أن يعلن نادي سبورتنج لشبونة يوم الخميس عن توصله لاتفاق نهائي يسمح لروبن أموريم بالمغادرة ليصبح مدربا جديدا لمانشستر يونايتد.

فقد كشف النادي البرتغالي في بيان رسمي يوم الثلاثاء عن تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

وأوضح التقرير أن الاتفاق سيتضمن أن أموريم سيظل مدربا للنادي البرتغالي لمبارياته الـ3 القادمة ولن ينضم إلى يونايتد إلا خلال فترة التوقف الدولي القادمة، والتي تبدأ في 14 نوفمبر.

هذا يعني أن أول مباراة له كخليفة لإريك تين هاج ستكون خارج أرضه ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي يوم 24 نوفمبر المقبل.

ووقفت بعض العوائق أمام التوصل لاتفاق نهائي، وأبرزها رغبة أموريم في ضم بعض أعضاء الجهاز الفني الذي يساعده في لشبونة.

وأفادت تقارير برتغالية أن سبورتنج طالب بالمزيد من بالمال للسماح لأموريم بالمغادرة، في ظل وجود بند ضرورة إبلاغ النادي بقرار الرحيل قبل 30 يوما من موعد الرحيل الفعلي.

وزعمت التقارير أن أموريم سيوقع عقدا لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد لعام آخر.

تأخر روبن في الانضمام ليونايتد يعني أن رود فان نيستلروي سيبقى على الأرجح مسؤولاً عن يونايتد في مبارياته الثلاث القادمة، تشيلسي على أرضه في الدوري يوم الأحد يليه فريق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي يوم الخميس ومباراة أخرى على أرضه ضد ليستر سيتي يوم الأحد التالي، قبل فترة التوقف الدولي.

وفاز يونايتد على ليستر سيتي 5-2 في كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء بقيادة فان نيستلروي ليتأهل لمواجهة توتنام في ربع النهائي.

وقاد الهولندي رود فان نيسلتروي الشياطين الحمر فنيا بشكل مؤقت في المباراة بعد رحيل مواطنه تين هاج.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف صاروخي من كاسيميرو في الدقيقة 15.

وتبعه أليخاندرو جارناتشو بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وقلص المغربي بلال الخنوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء الفارق للثعالب وأصبحت النتيجة 2-1.

وبعد 37 تسديدة منذ بداية الموسم سجل برونو فيرنانديز أولى أهدافه، بتعزيز تقدم يونايتد بالهدف الثالث في الدقيقة 36.

وبعد 3 دقائق أًصبحت النتيجة 4-1 بفضل هدف كاسيميرو.

وقلص كونور كودي الفارق بالهدف الثاني لليستر في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني سجل برونو ثاني أهدافه في اللقاء والموسم في الدقيقة 59.

وينتظر يونايتد مواجهة توتنام في ربع النهائي.