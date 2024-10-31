ثنائي نوتنجهام ضمن 8 مرشحين لجائزة شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج" المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر.

وضمت القائمة ثنائي من نوتنجهام فورست والذي تألق خلال الشهر.

وتواجد ماتز سيلس وكريس وود من نوتنجهام بجان داني ويلبيك مهاجم برايتون وفاكوندو بونانوتي لاعب ليستر.

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كما ضمت القائمة كل من جاسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي وكول بالمر لاعب تشيلسي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال.

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وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

- فاكوندو بونانوتي (ليستر)

صاحب الـ 19 عاما، لعب 3 مباريات خلال شهر أكتوبر ونجح في تحقيق انتصارين مقابل خسارة واحدة.

ونجح لاعب وسط ليستر في تسجيل هدفين خلال ثلاث مباريات أقيمت.

- جفارديول (مانشستر سيتي)

لعب ثلاث مباريات مع فريقه ونجح في تحقيق الانتصار بهم جميعا.

وقاد جفارديول فريقه للخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة، كما نجح في تسجيل هدف.

- بريان مبيومو (برينتفورد)

لعب ثلاث مباريات مع فريقه خلال شهر أكتوبر وحقق الانتصار في مباراتين منهم مقابل خسارة وحيدة.

وواصل مبيومو تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف.

- كول بالمر (تشيلسي)

لعب ثلاث مباريات خلال شهر أكتوبر وحقق الفوز في مباراة وتعادل مرة وخسر مثلهم.

ونجح بالمر في تسجيل هدف وصنع مثله.

- بوكايو ساكا (أرسنال)

لعب في مباراتين فقط خلال شهر أكتوبر وحقق الفوز مرة وتعادل مثلها.

وسجل ساكا هدفين وصنع مثلهما في المباراتين.

- ماتز سيلس (نوتنجهام فورست)

لعب ثلاث مباريات مع فريقه خلال شهر أكتوبر ولم يخسر في أي مباراة بعد انتصارين وتعادل.

وحافظ سيلس حارس مرمى نوتنجهام على نظافة شباكه في مباراة ونجح في تحقيق 14 تصدي قادوا فريقه لـ 7 نقاط من 9 بشهر أكتوبر.

- داني ويلبيك (برايتون)

لعب ثلاث مباريات مع فريق ونجح في تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد.

وسجل ويلبيك ثلاثة أهداف خلال المباريات الثلاث.

- كريس وود (نوتنجهام فورست)

سجل أربعة أهداف خلال ثلاث مشاركات في شهر أكتوبر.

ونجح في قيادة نوتنجهام لتحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد.

الدوري الإنجليزي نوتنجهام
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