جوارديولا: أملك 13 لاعبا فقط حاليا.. لم أواجه هذا العدد من الإصابات طوال 9 سنوات

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يعاني من كثرة الإصابات في الوقت الحالي بشكل لم يشهده على مدار 9 سنوات قاد فيها السماوي.

ويعاني الفريق السماوي من العديد من الإصابات في الوقت الحالي، وانضم إلى قائمة المصابين مانويل أكانجي وسافينيو قبل وخلال لقاء توتنام بكأس رابطة المحترفين والتي خسرها سيتي بنتيجة 1-2 وودع المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أتوقع عودة كايل ووكر وكيفن دي بروين، أو جاك جريليش قبل فترة التوقف الدولي القادمة.

وتابع "سنرى يوم الخميس. نحن في وضع صعب حقا لأن اللاعبين الذين أنهوا مباراة توتنام كانوا يعانون من بعض المشاكل، لكن سنرى كيف ستسير عملية تعافيهم".

وأوضح "لقد تعرض سافينيو لضربة في منطقة الجزاء، سنرى يوم الخميس ما إذا كانت مجرد كدمة أو شيء آخر. ونأمل ألا تكون خطيرة، لكن علينا الانتظار".

ولم يتمكن مانويل أكانجي من بدء المباراة بعد إصابته خلال فترة الإحماء، بينما خرج اللاعب البرازيلي سافينيو على محفة خلال الشوط الثاني.

وواصل "أدرب مانشستر سيتي منذ 9 سنوات ولم أواجه مثل هذا العدد الكبير من الإصابات لأسباب متعددة، في هذه الحالة، يتقدم اللاعبون لمحاولة سد الثغرات أكثر من أي وقت مضى، لدينا وقت قصير للتعافي هذا الأسبوع ونملك 13 لاعبا فقط".

وعادت عقدة ملعب توتنام لضرب مانشستر سيتي مجددا وفازت الديوك اللندنية بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان سيتي قد استطاع العام الجاري خلال مباراتين من الفوز وفك شفرة ملعب توتنام بعد 5 خسائر ودون تسجيل عليه منذ افتتاحه في 2019، لكنها عاودته من جديد.

وتقدم توتنام مبكرا في الدقيقة 5 بعد مرتدة سريعة قادها ديان كولوسيفسكي وأرسل عرضية حوّلها تيمو فيرنر في الشباك.

وتعرض فان دي فين لإصابة عضلية خرج على إثرها باكيا من أرض الملعب وتم تعويضه بديستني أودوجي في كتيبة الديوك في الدقيقة 13.

التغيير الاضطراري لم يؤثر على أداء أصحاب الأرض فأضاف بابي ماتار سار الهدف الثاني بتسديدة قوية على يسار أورتيجا في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 45+4 أرسل سافينيو عرضية من الجهة اليمنى حولها ماتيوس نونيز في الشباك مقلصا الفارق.

في الشوط الثاني تألق أورتيجا وتصدى لانفراد كولوسيفسكي مانعا أصحاب الأرض من تعزيز التقدم في الدقيقة 54.

وتعرض سافينيو للإصابة وخرج باكيا على نقالة في الدقيقة 63.

وكاد البديل ريتشارلسون أن يسجل مستغلا رمية جانبية نفذها جفارديول بالخطأ ما جعل البرازيلي منفردا لكنه سدد كرة سهلة في يد أورتيجا.

وشتت مدافع توتنام من على خط المرمى تسديدة نيكو أوريلي في الدقيقة 89 مانعا التعادل لتنتهي المباراة بفوز الديوك وتأهلهم لربع النهائي.