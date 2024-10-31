تليجراف: أموريم لن يدرب يونايتد قبل أسبوعين

ذكرت جريدة تليجراف أنه من المنتظر أن يعلن نادي سبورتنج لشبونة يوم الخميس عن توصله لاتفاق نهائي يسمح لروبن أموريم بالمغادرة ليصبح مدربا جديدا لمانشستر يونايتد.

فقد كشف النادي البرتغالي في بيان رسمي يوم الثلاثاء عن تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

وأوضح التقرير أن الاتفاق سيتضمن أن أموريم سيظل مدربا للنادي البرتغالي لمبارياته الـ3 القادمة ولن ينضم إلى يونايتد إلا خلال فترة التوقف الدولي القادمة، والتي تبدأ في 14 نوفمبر.

هذا يعني أن أول مباراة له كخليفة لإريك تين هاج ستكون خارج أرضه ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي يوم 24 نوفمبر المقبل.

ووقفت بعض العوائق أمام التوصل لاتفاق نهائي، وأبرزها رغبة أموريم في ضم بعض أعضاء الجهاز الفني الذي يساعده في لشبونة.

وأفادت تقارير برتغالية أن سبورتنج طالب بالمزيد من بالمال للسماح لأموريم بالمغادرة، في ظل وجود بند ضرورة إبلاغ النادي بقرار الرحيل قبل 30 يوما من موعد الرحيل الفعلي.

وزعمت التقارير أن أموريم سيوقع عقدا لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد لعام آخر.

تأخر روبن في الانضمام ليونايتد يعني أن رود فان نيستلروي سيبقى على الأرجح مسؤولاً عن يونايتد في مبارياته الثلاث القادمة، تشيلسي على أرضه في الدوري يوم الأحد يليه فريق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي يوم الخميس ومباراة أخرى على أرضه ضد ليستر سيتي يوم الأحد التالي، قبل فترة التوقف الدولي.

وفاز يونايتد على ليستر سيتي 5-2 في كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء بقيادة فان نيستلروي ليتأهل لمواجهة توتنام في ربع النهائي.

من جهته، واصل روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة مراوغة وسائل الإعلام بشأن تدريب مانشستر يونايتد، رغم اقتراب الحسم.

وقال أموريم في تصريحات للصحفيين عقب مباراة فريقه ضد ناسيونال مساء الثلاثاء: "لم يتم تحديد أي شيء بعد، لا أعرف ما إذا كانت مواجهة ناسيونال هي مباراة الوداع أم لا".

وأضاف "ليس لدي ما أقوله الآن، أي شيء أقوله لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضجيج".

وأتم "لقد أصدر النادي هذا البيان، أما بالنسبة لبقية الأمور، فسوف نرى. سيكون القرار لي".

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إقالة تين هاج صباح الإثنين بسبب سوء النتائج.

صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي مرتين وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

ويحتل سبورتنج حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو أقرب ملاحقيه.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر يوم الأحد من وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة لتين هاج مع الفريق.

ويتولى حاليا رود فان نستلروي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.