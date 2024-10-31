تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 12:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برايتون في المباراة المثيرة التي فاز بها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول مع مضيفه برايتون بنتيجة 3-2 ليتأهل مع فريقه لربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

أخبار متعلقة:
مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة!! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي كأس الرابطة الإنجليزية - بمشاركة صلاح كبديل.. ليفربول يتخطى برايتون ويتأهل لربع النهائي كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يقصي تشيلسي بالفوز بثنائية

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كودي جاكبو صاحب أول هدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 363 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 219 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ليفربول محمد صلاح برايتون
نرشح لكم
مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج سلوت يتحدث عن منافسة لاعبي ليفربول على مراكزهم كأساسيين فان نيستلروي يكشف ما حدث مع لاعبي يونايتد قبل أول مباراة يقودها ثنائي نوتنجهام ضمن 8 مرشحين لجائزة شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي جوارديولا: أملك 13 لاعبا فقط حاليا.. لم أواجه هذا العدد من الإصابات طوال 9 سنوات تليجراف: أموريم لن يدرب يونايتد قبل أسبوعين قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - دربي لندني ومواجهة كبيرة في ربع النهائي كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة!! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي
أخر الأخبار
ميسي يزيد الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026 9 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - بعد شكواه مجددا.. اختبار طبي يحدد موقف أشرف داري أمام سيراميكا كليوباترا 11 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء لـ مودرن ولكن.. عبد الرحمن سمير يؤمن نقطة إنبي الأولى 30 دقيقة | الدوري المصري
كلاسيكو قطر.. تريزيجيه يسجل في خسارة قاتلة للريان أمام السد ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتظلم ضد عقوبات السوبر ساعة | الكرة المصرية
الصفقات الجديدة على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت.. وغياب رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر