قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - دربي لندني ومواجهة كبيرة في ربع النهائي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-25 عن مواجهات شرسة ودربي لندني.

وودع مانشستر سيتي نهائيات البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من توتنام في قمة المواجهات.

وسيكون توتنام على موعد مع مباراة أخرى خصم من مدينة مانشستر وهو يونايتد.

فيما يواصل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بلقاء ساوثامبتون، بينما يلتقي أرسنال وكريستال بالاس في دربي لندني.

وأخيرا يواجه نيوكاسل بعد إقصاء تشيلسي خصمه برينتفورد في ربع النهائي.

وجاءت نتائج القرعة

توتنام × مانشستر يونايتد

أرسنال × كريستال بالاس

نيوكاسل × برينتفورد

ساوثامبتون × ليفربول

The Carabao Cup quarter-finals are set! 🚨 pic.twitter.com/9kvEjBQv25 — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 30, 2024

وتوج ليفربول بلقب الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي.

ويعد الريدز الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب ويليه مانشستر سيتي برصيد 8 ثم مانشستر يونايتد برصيد 6 ألقاب.