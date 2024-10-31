قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - دربي لندني ومواجهة كبيرة في ربع النهائي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 01:57

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2024-25 عن مواجهات شرسة ودربي لندني.

وودع مانشستر سيتي نهائيات البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من توتنام في قمة المواجهات.

وسيكون توتنام على موعد مع مباراة أخرى خصم من مدينة مانشستر وهو يونايتد.

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فيما يواصل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بلقاء ساوثامبتون، بينما يلتقي أرسنال وكريستال بالاس في دربي لندني.

وأخيرا يواجه نيوكاسل بعد إقصاء تشيلسي خصمه برينتفورد في ربع النهائي.

وجاءت نتائج القرعة

توتنام × مانشستر يونايتد

أرسنال × كريستال بالاس

نيوكاسل × برينتفورد

ساوثامبتون × ليفربول

وتوج ليفربول بلقب الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي.

ويعد الريدز الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب ويليه مانشستر سيتي برصيد 8 ثم مانشستر يونايتد برصيد 6 ألقاب.

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