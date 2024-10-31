كأس الرابطة الإنجليزية - بمشاركة صلاح كبديل.. ليفربول يتخطى برايتون ويتأهل لربع النهائي

تخطى ليفربول فريق برايتون وحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتغلب ليفربول على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ثمن النهائي.

وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 71 بدلا من كودي جاكبو صاحب أول هدفين للريدز.

وسجل أهداف ليفربول، ثنائية جاكبو بالإضافة لهدف لويس دياز في الدقائق 46 و63 و85.

بينما سجل هدفي برايتون كل منهما أدينجرا وطارق لامبتي في الدقيقتين 81 و90.

وبذلك حسمت أندية ليفربول وبرينتفورد وساوثامبتون وكريستال بالاس وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

ويتبقى مواجهة توتنام أمام مانشستر سيتي في ختام منافسات ثمن النهائي لحسم المقعد الأخير.

وتجرى قرعة ربع النهائي عقب نهاية ثمن النهائي.

ويعتبر ليفربول البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب كان آخرها في الموسم الماضي.

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