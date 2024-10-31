بسبب إعصار دانا.. تأجيل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد ضمن 5 مواجهات في إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني تأجيل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة 12 من الدوري الإسباني سبب إعصار دانا.

وتأجلت 5 مباريات أخرى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية تقام في مدينة فالنسيا.

وانضمت مباراة فياريال ضد رايو فايكانو لقائمة المؤجلات.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا إعصار دانا في المسابقتين.

🚨 Nota informativa sobre la solicitud de aplazamiento de partidos de la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS y 13 de LALIGA HYPERMOTION: Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid, CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca y Levante UD-Málaga CF.https://t.co/CMqe7JKnQu pic.twitter.com/6GALv5q2Cp — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 30, 2024

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

وأوضح التقرير أن هناك احتمالات كبيرة أن يتم تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد بعد الأحداث المأساوية التي وقعت بسبب الفيضانات في جنوب شرق إسبانيا.

من جهته، أفاد ريال مدريد في بيان يوم الاربعاء "يتقدم نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته تعازيهم لأسر والمقربين من الضحايا الذين قتلوا بسبب العاصفة التي تعاني منها العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة في فالنسيا وألباسيتي".

وأضاف البيان "يُعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع السكان المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه".

موافقة على تأجيل لقاء الكأس

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب نادي فالنسيا بتأجيل مباراته ضد بارلا إسكويلا في كأس ملك إسبانيا بسبب إعصار دانا.

وكان من المقرر أن يحل فالنسيا ضيفا على بارلا في مدريد في الدور الأول لكأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "نظرا للعواقب الخطيرة لإعصار دانا التي تعيشها مقاطعة فالنسيا قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة بارلا إسكويلا وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا والتي كان من المقرر أن تلعب يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "ستقام المباراة مساء يوم الأربعاء 6 نوفمبر".

وعبر نادي فالنسيا عن امتنانه لقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأيضا لدعم نادي بارلا إسكويلا.

ويعتبر النادي أن التأجيل هو القرار الأمثل بسبب العواقب الوخيمة لعاصفة دانا التي تشهدها مقاطعة فالنسيا، والتوصيات بتجنب السفر وقطع الاتصالات مع مدريد.