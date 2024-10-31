كأس الرابطة الإنجليزية - تحت قيادة نيستلروي.. يونايتد يكتسح ليستر بخماسية ويتأهل لربع النهائي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ليستر سيتي في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 5-2 في أولد ترافورد.

وقاد الهولندي رود فان نيسلتروي الشياطين الحمر فنيا بشكل مؤقت في المباراة بعد رحيل مواطنه تين هاج.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف صاروخي من كاسيميرو في الدقيقة 15.

وتبعه أليخاندرو جارناتشو بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وقلص المغربي بلال الخنوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء الفارق للثعالب وأصبحت النتيجة 2-1.

وبعد 37 تسديدة منذ بداية الموسم سجل برونو فيرنانديز أولى أهدافه، بتعزيز تقدم يونايتد بالهدف الثالث في الدقيقة 36.

وبعد 3 دقائق أًصبحت النتيجة 4-1 بفضل هدف كاسيميرو.

وقلص كونور كودي الفارق بالهدف الثاني لليستر في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني سجل برونو ثاني أهدافه في اللقاء والموسم في الدقيقة 59.

وينتظر يونايتد معرفة هوية منافسه عقب إجراء القرعة في ربع النهائي.

مانشستر يونايتد ليستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية
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