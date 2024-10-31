كأس الرابطة الإنجليزية - تحت قيادة نيستلروي.. يونايتد يكتسح ليستر بخماسية ويتأهل لربع النهائي
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 00:51
كتب : FilGoal
اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ليستر سيتي في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 5-2 في أولد ترافورد.
وقاد الهولندي رود فان نيسلتروي الشياطين الحمر فنيا بشكل مؤقت في المباراة بعد رحيل مواطنه تين هاج.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف صاروخي من كاسيميرو في الدقيقة 15.
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وتبعه أليخاندرو جارناتشو بالهدف الثاني في الدقيقة 28.
وقلص المغربي بلال الخنوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء الفارق للثعالب وأصبحت النتيجة 2-1.
وبعد 37 تسديدة منذ بداية الموسم سجل برونو فيرنانديز أولى أهدافه، بتعزيز تقدم يونايتد بالهدف الثالث في الدقيقة 36.
وبعد 3 دقائق أًصبحت النتيجة 4-1 بفضل هدف كاسيميرو.
وقلص كونور كودي الفارق بالهدف الثاني لليستر في الدقيقة 45+3.
في الشوط الثاني سجل برونو ثاني أهدافه في اللقاء والموسم في الدقيقة 59.
وينتظر يونايتد معرفة هوية منافسه عقب إجراء القرعة في ربع النهائي.