تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون في كأس الرابطة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يبدأ محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول ضد برايتون في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

واعتمد أرني سلوت المدير الفني للريدز على مجموعة من البدلاء في تشكيل الفريق الأساسي.

وكان ليفربول قد انتصر على وست هام بنتيجة 5-1.

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وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: فيستلاف ياروش

الدفاع: أندرو روبرتسون - جو جوميز – جاريل كوانساه – برادلي

الوسط: كورتيس جونز – دومينيك سويوسلاي – واتارا إندو

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – تايلر مورتون

وعلى مقاعد البدلاء: كويمين كيليهير – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – داروين نونيز – أليكسيس ماك أليستر – محمد صلاح – كوستاس تسيميكاس – تيري نيوني – رانيل يونج.

ويستعد ليفربول للقاء برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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