انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(2) المصري.. نهاية المباراة

يلعب فريق طلائع الجيش أمام المصري على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق87 جوووول محمود حمادة من تسديدة صاروخية

ق78 محمد هاشم يظهر لأول مرة مع المصري بدلا من أحمد عيد، وكريم العراقي يعود لمركز الظهير الأيمن

ق75 محمود جاد يتألق أمام تسديدة قوية

ق71 بابي بادجي يشارك بدلا من صلاح محسن للمصري، بينما باسم مرسي يشارك بدلا من يسري وحيد

ق70 عرضية من محمود حمادة كاد أن يسجلها خالد سطوحي في مرماه لكن تتحول لركنية

ق68 مشاركة فريد شوقي بدلا من عماد فتحي

ق67 هدف غير محتسب لكريم بامبو بداعي التسلل

ق62 مشاركة كريم بامبو ودغموم وميدو جابر بدلا من أحمد القرموطي وخالد الغندور وفخر الدين بن يوسف

ق61 مشاركة رجب عمران وموسى دياوارا بدلا من كريم طارق وجودوين شيكا لطلائع الجيش

ق52 جووووول صلاح محسن برأسية رائعة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 تسديدة رأسية رائعة من صلاح محسن لكن القائم الأيسر يتصدى

ق43 فرصة هدف محقق تضيع بغرابة من صلاح محسن بعد تمريرة فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء

ق36 تسديدة رائعة من كريم طارق لكن بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد

ق30 محمد شعبان يتصدى ويتألق أمام فخر الدين بن يوسف

ق20 طرد إسلام محارب بعد تدخل قوي على محمد مخلوف

ق19 محمود جاد ينقذ قبل وصول مهاجم طلائع الجيش للكرة

ق1 عرضية رائعة من أحمد عيد حولها صلاح محسن برأسية ولكن القائم يتصدى

انطلاق المباراة