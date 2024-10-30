الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

كشف الهلال السعودي موقف حارسه المغربي ياسين بونو من المشاركة أمام النصر في الدربي المرتقب.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي تعافي بونو من الإصابة وعودته للمشاركة في التدربيات الجماعية تحضيرا لمواجهة النصر.

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وتعرض بونو للإصابة خلال مواجهة منتخب المغرب أمام إفريقيا الوسطى بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

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وغاب بونو عن 4 مباريات للهلال بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في أبطال آسيا ومباراة في كأس ملك السعودية.

الهلال يدخل مباراة النصر وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 مباراة جمعهم خلال 8 مباريات.

فيما يواجه النصر نظيره الهلال وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة.

الدوري السعودي الهلال السعودي ياسين بونو
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