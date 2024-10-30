فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله

وجه رود فان نيستلروي مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رسالة مؤثرة للمدرب إريك تين هاج الذي أقيل من منصبه.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصبه يوم الاثنين، وتعيين فان نيستلروي كمدرب مؤقت لحين الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وقال فان نيستلروي عبر موقع ناديه: "لقد أعادني إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد في الصيف، وعلى الرغم من أنني لم أكن جزءًا من طاقم التدريب هنا إلا لبضعة أشهر، فسأظل ممتنًا له دائمًا لمنحي الفرصة".

وأضاف هداف الشياطين الحمر السابق "بالطبع أشعر بالحزن لرؤيته يرحل".

وتابع "علي أن أشكره على كل ما قدمه للنادي ولي أيضا، وجودي في منصب المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الذي أحبه شرف عظيم".

وأكمل "عندما عدت في الصيف كمساعد لإريك، كان ذلك لأنني أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على العودة إلى المستويات التي عرفتها هنا كلاعب".

وأتم "لا يزال لدي هذا الاعتقاد، لكن الأمر سيستغرق وقتا، بالإضافة إلى الكثير من العمل الجاد".

ويقود فان نيستلروي مانشستر يونايتد مساء الأربعاء ضد ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين.

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد للإعلان عن تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة.

لكن أموريم واصل مراوغة وسائل الإعلام بشأن تدريب مانشستر يونايتد، رغم اقتراب الحسم.

فقد كشف النادي البرتغالي في بيان رسمي يوم الثلاثاء عن تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

وقال أموريم في تصريحات للصحفيين عقب مباراة فريقه ضد ناسيونال مساء الثلاثاء: "لم يتم تحديد أي شيء بعد، لا أعرف ما إذا كانت مواجهة ناسيونال هي مباراة الوداع أم لا".

وأضاف "ليس لدي ما أقوله الآن، أي شيء أقوله لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضجيج".

وأتم "لقد أصدر النادي هذا البيان، أما بالنسبة لبقية الأمور، فسوف نرى. سيكون القرار لي".

وقد تكون المباراة التي فاز بها سبورتنج لشبونة 3-1 على ناسيونال في ربع نهائي كأس الدوري البرتغالي هي مباراته الأخيرة.

صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي مرتين وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

ويحتل سبورتنج حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو أقرب ملاحقيه.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر يوم الأحد من وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة لتين هاج مع الفريق.

ويتولى حاليا رود فان نستلروي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.