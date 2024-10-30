تأجيل مباراة فالنسيا في كأس إسبانيا بسبب إعصار دانا

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب نادي فالنسيا بتأجيل مباراته ضد بارلا إسكويلا في كأس ملك إسبانيا بسبب إعصار دانا.

وكان من المقرر أن يحل فالنسيا ضيفا على بارلا في مدريد في الدور الأول لكأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "نظرا للعواقب الخطيرة لإعصار دانا التي تعيشها مقاطعة فالنسيا قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة بارلا إسكويلا وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا والتي كان من المقرر أن تلعب يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "ستقام المباراة مساء يوم الأربعاء 6 نوفمبر".

وعبر نادي فالنسيا عن امتنانه لقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأيضا لدعم نادي بارلا إسكويلا.

ويعتبر النادي أن التأجيل هو القرار الأمثل بسبب العواقب الوخيمة لعاصفة دانا التي تشهدها مقاطعة فالنسيا، والتوصيات بتجنب السفر وقطع الاتصالات مع مدريد.

وأوضح "تعازينا الحارة لكل أقارب وأصدقاء ضحايا العاصفة دانا. كل الدعم لجميع السكان والمجتمعات المتضررة والمجموعات التي تعمل على عواقب آثار العاصفة".

وأتم البيان "يكرر النادي جاهزيته لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة للسلطات والبلديات المتضررة".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

كما تأجلت مباراة ليفانتي ضد بونتيفيدرا ليوم 7 نوفمبر أيضا.

وأفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه من الممكن أن تشهد مباريات الخميس في الكأس بعض التأجيلات.