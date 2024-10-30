أموريم يواصل المراوغة: تدريب يونايتد؟ لم يتم حسم أي شيء بعد

واصل روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة مراوغة وسائل الإعلام بشأن تدريب مانشستر يونايتد، رغم اقتراب الحسم.

فقد كشف النادي البرتغالي في بيان رسمي يوم الثلاثاء عن تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

وقال أموريم في تصريحات للصحفيين عقب مباراة فريقه ضد ناسيونال مساء الثلاثاء: "لم يتم تحديد أي شيء بعد، لا أعرف ما إذا كانت مواجهة ناسيونال هي مباراة الوداع أم لا".

وأضاف "ليس لدي ما أقوله الآن، أي شيء أقوله لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضجيج".

وأتم "لقد أصدر النادي هذا البيان، أما بالنسبة لبقية الأمور، فسوف نرى. سيكون القرار لي".

وقد تكون المباراة التي فاز بها سبورتنج لشبونة 3-1 على ناسيونال في ربع نهائي كأس الدوري البرتغالي هي مباراته الأخيرة.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إقالة تين هاج صباح الإثنين بسبب سوء النتائج.

صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي مرتين وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

ويحتل سبورتنج حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو أقرب ملاحقيه.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر يوم الأحد من وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة لتين هاج مع الفريق.

ويتولى حاليا رود فان نستلروي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.