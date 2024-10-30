ياسر إبراهيم: نضحك من تصريحات أندية آسيا قبل مواجهة الأهلي

تعجب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تصريحات منافسي الفريق من أندية قارة آسيا قبل أي مواجهة ضدهم خلال السنوات الماضية.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الأهلي مر بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الإفريقي ولكن استطعنا العودة كلاعبين وتحقيق الفوز ببطولتين".

وأضاف "دائما ما نستمع لتصريحات أندية آسيا قبل أن تلعب ضد الأهلي أنها ستفوز بثلاثة وأربعة أهداف، ودائما ما نسعد بمثل هذه التصريحات وفي النهاية نرد عليهم في الملعب بالانتصار".

وأتم تصريحاته "درسنا العين جيدا سواء نقاط القوة والضعف واستطعنا الحد من خطورة الفريق الإماراتي وكذلك نجحنا في استغلال نقاط ضعفه في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز ".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.