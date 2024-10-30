ياسر إبراهيم: نضحك من تصريحات أندية آسيا قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

الأهلي - العين - ياسر إبراهيم

تعجب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تصريحات منافسي الفريق من أندية قارة آسيا قبل أي مواجهة ضدهم خلال السنوات الماضية.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الأهلي مر بفترة صعبة بعد خسارة السوبر الإفريقي ولكن استطعنا العودة كلاعبين وتحقيق الفوز ببطولتين".

وأضاف "دائما ما نستمع لتصريحات أندية آسيا قبل أن تلعب ضد الأهلي أنها ستفوز بثلاثة وأربعة أهداف، ودائما ما نسعد بمثل هذه التصريحات وفي النهاية نرد عليهم في الملعب بالانتصار".

أخبار متعلقة:
طاهر: من الشرف لنا تحقيق بطولة لأول مرة في تاريخ الأهلي ربيعة: البطل يظهر في الوقت الصعب.. وحققت 28 بطولة مع الأهلي عمر كمال: من الرائع تحقيق بطولتين مع الأهلي في أسبوع

وأتم تصريحاته "درسنا العين جيدا سواء نقاط القوة والضعف واستطعنا الحد من خطورة الفريق الإماراتي وكذلك نجحنا في استغلال نقاط ضعفه في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز ".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي العين ياسر إبراهيم
نرشح لكم
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1)-(3) سموحة.. هدف غير محتسب تشكيل سموحة - الهاني سليمان في موسمه الـ 17.. ومحمود صابر أساسي ضد حرس الحدود مروان عطية: إذا تراجع مستواي سأفقد مكاني في الأهلي والمنتخب دوري المحترفين - فيفا يرفع إيقاف القيد عن بلدية المحلة
أخر الأخبار
الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر 9 دقيقة | سعودي في الجول
إمام عاشور: قبل الأهلي المشاركة في تلك البطولات كانت مثل الحلم 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
مرتجي: الأهلي مصدر سعادة المصريين.. وإمام عاشور من أعظم الصفقات 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمود صابر يسجل أول أهداف الدوري المصري 2024-25 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - إصابة المغربي فوزير بقطع في الرباط الصليبي 40 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يرفض التخلي عن نوري شاهين 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة إسعاف ساعة | القسم الثاني
فان نيستلروي يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 "أخطاء غير مقصودة".. الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الإمارات 4 استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك وإرجاء المحاكمة إلى 29 أكتوبر