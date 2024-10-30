رقم قياسي ينتظر صلاح أمام برايتون

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برايتون يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بريتون ضمن دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين.

لو سجل الدولي المصري هدفين سيصل إلى هدفه رقم 100 بقميص ليفربول خارج ملعب أنفيلد.

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وبذلك سيصبح ثالث لاعب يصل لهذا الرقم مع ليفربول بعد إيان راش وروجر هانت.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 362 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 219 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول برايتون
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