طاهر: من الشرف لنا تحقيق بطولة لأول مرة في تاريخ الأهلي

يرى طاهر محمد لاعب الأهلي أن فريقه كان الأفضل طوال مباراة العين الإماراتي من البداية للنهاية وهذا ما ساهم في تحقيق الفوز.

وقال طاهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة قوية ضد العين بعد السوبر المصري الذي امتدت لـ120 دقيقة ضد الزمالك".

وأضاف "من الدقيقة الأولى والأهلي سيطر على المباراة ولم يكن هناك أي فرص خطيرة للعين".

وواصل "هذه البطولة أول مرة تدخل النادي الأهلي وهذا شرف كبير لكل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "حلم اللاعبين هو الوصول لنهائي البطولة وسنحاول تحقيق ذلك في المباراة المقبلة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.