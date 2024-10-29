كولر: سنفعل كل ما لدينا لنصل إلى نهائي كأس إنتركونتينينتال

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه سيفعل كل ما لديه من أجل ملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وكان الأهلي تغلب على العين الإماراتي اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وتحدث كولر لقناة "أبو ظبي" الرياضية قائلا: "نحن سعداء للغاية بالفوز لعبنا مباراة كبيرة ونشكر الجمهور على ما قدمه معنا اليوم، هذا يوم سعيد لكل من يحب الأهلي".

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وواصل "سنلعب ضد خصوم أقوياء وسنقدم أفضل ما لدينا لنصبح جزءا من المباراة النهائية".

وعن مطالبة الجمهور له الفوز بالدوري الآن أجاب "كل يوم يريد الجمهور الفوز والتتويج بالبطولات أكثر".

وبعدها تحدث المدرب السويسري عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كل اللاعبين نفذوا ما طلبناه منهم ولعبوا بشكل جيد للغاية ولم يبخل أي منهم بنقطة عرق".

وعن الفوز ببطولة أخرى بعد التتويج بالسوبر المصري في أقل من أسبوع أجاب "لقد حصدت 11 لقبا مع الأهلي".

وعن نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال قال كولر: "أريد الفوز بكل المباراة وللأسف هذا ليس متاحا دائما ولكننا نؤدي كل ما علينا لنصل إلى النهائي".

المباراة المقبلة للأهلي ستكون في 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وستقام المباراة في ملعب 974 الذي أنشئ خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحتى الآن لم يتم معرفة بطل أمريكا الجنوبية في ظل أن البطولة مازالت في نصف النهائي.

وستنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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