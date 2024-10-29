مراقب السوبر الإفريقي: لم أذكر إن شيكابالا حرض على انسحاب الزمالك

كشف موخوسي فيليب موهابي مراقب مباراة كأس السوبر الإفريقي مضمون تقريره حول المباراة.

الزمالك فاز على الأهلي بركلات الترجيح نهاية الشهر الماضي، وتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.

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ومؤخرا، صدرت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الزمالك بسبب خروج لاعبيه من الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، قبل عودتهم مرة أخرى واستكمال اللقاء.

وكشف مراقب المباراة ما كتبه في تقريره، فقال عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعم، شيكابالا فعل ما فعل. لكن لا يبنغي علي التعليق على ما حدث في تلك المباراة. أنا قدمت تقريري عن المباراة والذي يتضمن كل الأحداث التي صاحبت اللقاء".

وأضاف "لم أكن أعرف ما قاله شيكابالا لأنني لا أعرف اللغة العربية ولا أعرف إن كان يقول إن كان عليهم أن يدخلوا أو يخرجوا من الملعب".

وقرر كاف عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وناصر منسي بالإيقاف لثلاث مباريات، مع تغريمهما بـ 10 ألاف دولار لكل منهما.

مراقب المباراة أتبع "الكل شاهد المباراة، ولم أجد أي شخص يدفع أي شخص لفعل أي شيء، لم أكن أعرف ما كانوا يتناقشون فيه لكنني أعرف إن المباراة لعبت وكانت مباراة جيدة".

موخوسي تحدث كذلك عن عقوبة ناصر منسي مهاجم الزمالك، والذي تم إيقافه لثلاث مباريات، فال: "عقوبة ناصر منسي بسبب إشارته لجماهير الأهلي؟ أنا لم أكتب تلك العقوبات، لكن ما كتبه هو أنه كان تصرفا غير رياضي".

وأتم "لاعبو الفريقين كانوا يحترمون بعضهم البعض، وأظهروا للعالم مدى جودة الكرة الإفريقية".

"أنا لا أفهم العربية والاحترام المتبادل بين الأهلي والزمالك أوضح قيمة الفريقين أمام العالم"🦅🏹.. مراقب مباراة السوبر الأفريقي يتحدث عن تفاصيل تقريره عن اللقاء#سوبر_ليج pic.twitter.com/nPofBdyOsL — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 28, 2024

وقرر الزمالك الاستئناف على العقوبات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أملا في تقليصها.