التعاقد مع البديل تم سريعا.. سبورتنج لشبونة يعلن رحيل أموريم لتدريب مانشستر يونايتد

أعلن سبورتنج لشبونة رحيل مدربه روبن أموريم من أجل التعاقد مع مانشستر يونايتد.

وكشف النادي البرتغالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء عن تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

وكان يونايتد أقال مدربه إريك تين هاج من منصبه مساء أمس الإثنين.

صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي 3 مرات وكأس البرتغال مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

كما ربطته التقارير بتدريب مانشستر سيتي حال رحيل بيب جوارديولا بنهاية الموسم.

ويحتل سبورتنج حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو أقرب ملاحقيه.