للموسم الخامس على التوالي.. فانتازي الدوري المصري مستمر مع في الجول

عاد فانتازي في الجول للانطلاق من جديد للموسم الخامس على التوالي مع بداية الموسم الجديد من الدوري المصري لموسم 2024-25.

ويواصل FilGoal.com تقديم متعة الفانتازي من خلال فانتازي الدوري المصري المقرر بدايته يوم الإثنين القادم.

وبعد إعلان جدول مباريات الدوري المصري وانتهاء سوق الانتقالات، الآن يمكنك الدخول وتكوين فريقك ومنافسة المتسابقين على الجوائز حتى يتم الإعلان الرسمي عن مواعيد جدول الدوري المصري.

وفيما يلي قواعد اللعبة:

برجاء العلم أن النقاط الممنوحة خلال المباريات ليست نهائية، وسيتم مراجعتها بعد انتهاء كل جولة.

كل مستخدم مسجل سيختار 15 لاعبا من فرق البطولة (حارسا مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي وسط، 3 مهاجمين)، باستعمال 100 مليون جنيه يتم منحها لك مع بداية اللعبة.

يمكنك فقط اختيار 3 لاعبين من كل فريق، ويختار المستخدم تشكيله الأساسي المكون من 11 لاعبا قبل بداية الجولة، قبل ساعة من بداية أول مباراة فيها، وعلى كل مستخدم اختيار كابتن، يتم مضاعفة نقاطه في الحساب النهائي، من خلال صفحة فريقي.

ويحصل المستخدم على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، ويمكنك معرفة تلك النقاط من صفحة نقاطي، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

ويمكنك بالطبع بيع اللاعبين وشراء غيرهم، بحد أقصى لاعب واحد في الجولة مجانا. أي انتقال أكثر من الحد الأقصى للانتقالات المجانية سيكلفك نقاط من رصيدك، من خلال صفحة انتقالاتي.

يشترط على المتسابقين إضافة رقم الموبايل والإيميل الخاص بهم أثناء التسجيل حتى نتمكن من الوصول للفائزين.

سيتم الإعلان عن الفائزين من خلال الحسابات الرسمية لموقع FilGoal.com، وفي حال عدم توافر المعلومات المطلوبة للتواصل مع الفائز سيتم حجب الجائزة.

سجل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com

أو من خلال التطبيق

أندرويد: من هنــــــــــــــــــا

أيفون: من هنـــــــــــــــــا

هواوي: من هنـــــــــــــــا

تنويه: يشترط تحديث التطبيق حتى يتم ظهور البطولة الجديدة.

أما بالنسبة لاحتساب النقاط فقواعده كالتالي:

المشاركة: نقطة واحدة

مشاركة أكثر من 60 دقيقة: نقطتين

صناعة هدف: 3 نقاط

إهدار ركلة جزاء: سالب نقطتين

تلقي بطاقة صفراء: سالب نقطة

تلقي بطاقة حمراء: سالب 3 نقاط

تسجيل هدف ذاتي: سالب نقطتين

حراس المرمى

تسجيل هدف: 7 نقاط

التصدي لركلة جزاء: 5 نقاط

الحفاظ على الشباك نظيفة: 4 نقاط

تصدي هام: نقطة واحدة

تلقي هدف: سالب نقطة

المدافعون:

تسجيل هدف: 6 نقاط

الحفاظ على الشباك نظيفة: 4 نقاط

تلقي هدف: سالب نقطة

لاعبو الوسط

تسجيل هدف: 5 نقاط

الحفاظ على الشباك نظيفة: نقطة واحدة

المهاجمون

تسجيل هدف: 4 نقاط

يمكنك أيضا إضافة نقاط إلى رصيدك باستعمال بعض الخيارات مثل:

نقاط الدكة

في حال تفعيلك لهذا الخيار، سيتم إضافة نقاط لاعبيك الاحتياطيين في نقاطك الإجمالية في الجولة المقبلة.

هذا الخيار يمكن استخدامه مرة واحدة فقط في الموسم ويمكن إلغائه قبل بداية الجولة بساعة.

انتقالات مجانية

يمكنك هذا الخيار من إجراء كل الانتقالات التي تريدها دون الخصم من نقاطك.

ويمكنك استخدام هذا الخيار 4 مرات خلال الموسم، ولا يمكن إلغائه بفور تفعيله.

الكابتن x3

بدلا من الحصول على نقاط الكابتن مضاعفة، يمكنك هذا الخيار من الحصول عليها مضروبة في 3.

هذا الخيار يمكن استخدامه مرة واحدة فقط في الموسم ويمكن إلغائه قبل بداية الجولة بساعة.

هذا بجانب نقاط إضافية‎ في كل جولة.

التبديلات التلقائية:

تتم عملية التبديلات التلقائية عن طريق استبدال اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة بلاعب من نفس المركز من مقاعد البدلاء، مع الأخذ في الاعتبار أولوية ترتيب البديل الذي سوف يشارك. (مثال: إذا لم يشارك مدافع في تشكيلتك ويوجد 2 مدافعين على مقاعد البدلاء قد شاركوا بالفعل، يتم استبداله مع المدافع البديل صاحب الترتيب الأول).

انتقالات اللاعبين:

إذا تم نقل لاعب إلى فريق آخر في البطولة، ونتج هذا الانتقال زيادة عدد اللاعبين من نفس الفريق للحد الأقصى (3 لاعبين) الذي تم اختيارهم من جانبك، فيجب العودة إلى الحد الأقصى لـ3 لاعبين عند قيامك بإجراء أي تعديلات في التشكيل. إذا لم تقم بإجراء تلك التعديلات، سيبقى اللاعب الإضافي كما هو ‎‎ في تشكيلك.

يتمنى لكم FilGoal.com مشاركة ممتعة وحصد أكبر عدد من النقاط.