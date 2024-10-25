192.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025

أبرمت الأندية صفقات تمهيدا لافتتاح موسم جديد من الكرة المصرية 2024-25، والعدد وصل لـ 192 صفقة والرقم مرشح للزيادة.

وأُغلق باب القيد اليوم 25 أكتوبر 2025 قبل أيام قليلة على انطلاق موسم جديد من الدوري المصري.

وإليكم جميع صفقات الموسم الجديد من الدوري المصري لموسم 2024-25

* سيتم تحديث الصفقات أول بأول وفقا لما ستعلنه الأندية تباعا.

الأهلي

القطري يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري

المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي

المغربي أشرف داري قادما من بريست الفرنسي

عمر الساعي قادما من الإسماعيلي

الزمالك

المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي

الغيني جيفرسون كوستا قادما من أكاديمية بنفيكا البرتغالي

محمد حمدي قادما من إنبي

البولندي كونراد ميشالاك قادما من أحد السعودي

الفلسطيني عمر فرج قادما من أيك السويدي

السنغالي سيدي ندياي قادما من جويدياواي السنغالي

أحمد محمود قادما من الجونة

حسام أشرف قادما من بلدية المحلة

بيراميدز

طارق علاء قادما من سموحة

يوسف إبراهيم "أوباما" قادما من الزمالك

النيجيري صديق أوجولا قادما من سيراميكا كليوباترا

عبد الرحمن مجدي قادما من الإسماعيلي

المصري

محمود حمدي قادما من مودرن سبورت

خالد صبحي قادما من سيراميكا كليوباترا

محمد هاشم قادما من الإسماعيلي

محمد مخلوف قادما من الإسماعيلي

خالد الغندور قادما من الاتحاد

البنيني أتيديجيكو سامادو قادما من بيني جاساي البنيني

أحمد القرموطي قادما من سيراميكا كليوباترا

كريم بامبو قادما من البنك الأهلي

السنغالي بابي بادجي قادما من المغربي التطواني

مودرن سبورت

محمد مجدي قادما من الداخلية

كريم عماد قادما من حرس الحدود

محمد دسوقي قادما من الإسماعيلي

طارق محمد قادما من سبورتنج

نادر هشام قادما من وادي دجلة

الغاني فريديرك كيسي قادما من أكرا ليونز الغاني

عبد الله حافظ قادما من أركا جدينيا البولندي

عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي

البوروندي محمد أميسي قادما من بلدية المحلة

أحمد مصطفى قادما من سموحة

محمد مسعد قادما من منتخب السويس

محمد صبري قادما من بروكسي

النيجيري إبراهيم أجاسا قادما من هيبزيباه النيجيري

ضياء السيد قادما من المنصورة

الزامبي إينوك ساكالا قادما من زيسكو الزامبي

الإنجليزي فيجيري شون شيما قادما من كامبردج يونايتد

سموحة

النيجيري صامويل أمادي قادما من سيراميكا كليوباترا

أشرف مجدي قادما من الجونة

هشام حافظ قادما من مودرن سبورت

إسلام عطية قادما من المصري

محمد رجب قادما من الاتحاد السكندري

عبد الكبير الوادي قادما من مودرن سبورت

محمود صابر قادما من بيراميدز

الإيفواري محمد كونيه

محمد سالم قادما من المقاولون العرب

زد

أحمد طارق قادما من غزل المحلة

محمد أشرف قادما من الأهلي

سامح إبراهيم قادما من بتروجت

حمدي علاء قادما الزمالك

عمار حمدي قادما من الأهلي

ماجد هاني قادما من الزمالك

عبد الرحمن عماد قادما من إنبي

أحمد عادل قادما من الاتحاد السكندري

رأفت خليل قادما من الأهلي

سيراميكا كليوباترا

أحمد عابدين قادما من الأهلي

حسين السيد قادما من المصري

يوسف عفيفي قادما من ديروط

يوسف سيد عبد الحفيظ قادما من الأهلي

محمود الزيني قادما من ديروط

أحمد قندوسي قادما من الأهلي

إسلام عيسى قادما من بيراميدز

عبد الله مجدي قادما من بيراميدز

محمد صادق قادما من بيراميدز

أيمن سعد "موكا" قادما من الجونة

محمود عبد الحفيظ "زلاكة" قادما من بيراميدز

أحمد أشرف قادما من الأهلي

فاخري لاكاي قادما من بيراميدز

الأوغندي عباسي كيون قادما من فيلا الأوغندي

محمد الدياسطي قادما من سيراميكا

إنبي

محمد سمير قادما من طلائع الجيش

أحمد عاطف "شيكو" قادما من غزل المحلة

يوسف حسن قادما من الزمالك

عبد المنان مدثر قادما من بايونيرز

حمزة حافظ قادما من بايونيرز

علي محمود قادما من بايونيرز

أحمد إسماعيل قادما من بايونيرز

طلائع الجيش

حامد الجابري قادما من حرس الحدود

رجب عمران قادما من الاتحاد السكندري

أحمد علاء قادما من المقاولون العرب

معاذ الحناوي قادما من الداخلية

باسم مرسي قادما من الإسماعيلي

عماد فتحي قادما من البنك الأهلي

الاتحاد السكندري

أحمد دعدور قادما من بيراميدز

محمود متولي قادما من الأهلي

عبد الله بكري قادما من زد

محمد المغربي قادما من الأهلي

مروان داوود قادما من إنبي

أحمد أيمن قادكمن النجوم

كريم يحيى قادما من الداخلية

البرتغالي فيليبي ناسيمنتو قادما من جورنيك البولندي

النيجيري موسى عبد الله قادما من بيوند ليمتس النيجيري

أحمد الشيمي قادما من المقاولون العرب

عبد الرحمن خالد "جبنة" قادما من العربي القطري

هشام عادل قادما من مودرن سبورت

فادي فريد قادما من سموحة

إسلام سمير قادما من حرس الحدود

عمرو جمعة قادما من راية

النيجيري إيمانويل إيبه قادما من صباح الأذربيجاني

الجونة

محمد محمود قادما من مودرن سبورت

بلال السيد قادما من الاتحاد السكندري

أحمد العش قادما من البنك الأهلي

سيف شيكا قادما من زد

حسن ياسين قادما من الإسماعيلي

النيجيري فيفور أكيم قادما من سيراميكا كليوباترا

أحمد مجدي "كهربا" قادما من بلدية المحلة

محمود حسونة قادما من الداخلية

النيجيري كريستان أوبينا

عمرو شعبان قادما من غزل المحلة

محمد علاء قادما من القناة

عصام صبحي قادما من الإسماعيلي

بدر الدين وليد قادما من الأهلي

النيجيري أوريبي تاييو قادما من بانديل إنشورنينس النيجيري

النيجيري شامسو كبير

أحمد رضا قادما من وادي دجلة

النيجيري صامويل أوجو قادما من بيراميدز

علي الزاهدي قادما من طلائع الجيش

حسن شاهين قادما من البنك الأهلي

البنك الأهلي

أحمد ياسر ريان قادما من سيراميكا كليوباترا

محمد إبراهيم قادما من سيراميكا كليوباترا

عبد العزيز البلعوطي قادما من إنبي

مصطفى طارق مصطفى قادما من الداخلية

سيد عبد الله قادما من الزمالك

هشام صلاح قادما من الاتحاد السكندري

مصطفى عبد الرحيم قادما من الإنتاج الحربي

خالد عبد الشافي قادما من لافيينا

الإسماعيلي

إيقاف عن القيد – لا صفقات

فاركو

المغربي زهير المترجي قادما من الخالدية البحريني

إينوك بنجامين قادما من بلدية المحلة

غزل المحلة

محمد عصام قادما من سموحة

الغاني حميدو عبدول قادما من ميدياما الغاني

حسام جريشة قادما من المصري

أحمد النفراوي قادما من بتروجت

حازم أبو سنة قادما من لافيينا

محمد أسامة من لافيينا

الإيفواري موري توري قادما دينجيليه

محمد حمدي زكي قادما من أسوان

أحمد العربي قادما من المقاولون العرب

عامر عامر قادما من المقاولون العرب

أحمد حكم قادما من سموحة

محمد أشرف قادما من لافيينا

إبراهيم حسن قادما من البنك الأهلي

أسامة النجار قادما من المقاولون العرب

التونسي محمد علي بن حمودة قادما من الترجي التونسي

عبد الرحمن صميدة من بيراميدز

يوسف حسن قادما من بلدية المحلة

حرس الحدود

النيجيري إيزي إيميكا قادما من المصري

محمد أشرف "روقا" قادما من الزمالك

محمد مجلي قادما من المقاولون العرب

عمر فتحي قادما من المقاولون العرب

عمرو جمال قادما من فاركو

مصطفى جمال "كاجو" قادما من زد

إيهاب سمير قادما من الداخلية

أحمد عماد قادما من المصري

فوزي الحناوي قادما من الاتحاد السكندري

إسلام أبو سليمة قادما من الاتحاد السكندري

أحمد طعيمة قادما من الأهلي

إبراهيم عبد الحكم قادما من الأهلي

عبد الرحمن جودة قادما من بيراميدز

محمود العربي "أوكا" قادما من بيراميدز

محمود الزنفلي قادما من الداخلية

محمد أحمد "سيحا" قادما من المقاولون العرب

الإثيوبي هنوك أدونيا قادما من سانت جورج الإثيوبي

محمد فاروق قادما من مودرن سبورت

محمد الدغيمي قادما من الجونة

يوسف مرعي قادما من الداخلية

حازم العسكري قادما من زد

يوسف عاطف قادما من الأهلي

أدهم محمد "سيحا "قادما من الأهلي

عبد الله عبيده من نواذيبو الموريتاني

أيمن رجب قادما من سبورتنج

النيجيري ويليامز نواني

الإيفواري كواسي إيسو

الإيفواري كاريديولا موفوسي قادما من أسيك أبيدجان الإيفواري

النيجيري إيمانويل

بتروجت

عبد العزيز السيد قادما من البنك الأهلي

أحمد غنيم قادما من الاتحاد السكندري

عمر صلاح قادما من الاتحاد السكندري

زياد فرج قادما من المصري

عبد الله محمود قادما من المقاولون العرب

الأوغندي آلان تشامبادي قادما من الداخلية

محمد فوزي قادما من الإسماعيلي

النيجيري جابريل شيكودي قادما من سيراميكا كليوباترا

حسام هريدي قادما من سموحة

إسلام عبد الله قادما من الأهلي

محمد عكاشة قادما من زد

النيجيري كليتشي شيميزين قادما من زد

الفلسطيني بدر موسى قادما من الإنتاج الحربي

أحمد فاروق قادما من ديروط