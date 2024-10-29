بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا المبدئية لتصفيات الأمم الإفريقية

عاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي لقائمة منتخب بلاده جنوب إفريقيا لمباراتي الجولتين الأخيرتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سيلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام أوغندا خارج أرضه، ثم يلاقي جنوب السودان على أرضه في نوفمبر المقبل.

وأعلن هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا قائمة الفريق المبدئية للمباراتين.

وشهدت القائمة تواجد تاو بعد غيابه عن معسكري سبتمبر وأكتوبر.

حين غاب تاو عن معسكر أكتوبر، كشف بروس سبب عدم استدعاء بيرسي تاو لمواجهتي الكونغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع iol: "الحقيقة أن بيرسي تاو لم ينضم بسبب مشاكل شخصية، أخبرني بألا أضمه لأنه ليس مستعدا بسبب مشاكل شخصية".

وأَضاف "إذا ماذا سأقول له؟ لا، عليك أن تنضم، وهو ليس مستعدا لذلك؟".

وأكمل "ربما يبحث عن عرض من فريق آخر حيث يلعب له ويكون أسعد مع مشاكل أقل".

وسبق أن كشف المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عبر شبكة SABC: "تم استبعاد بيرسي تاو لأنه يعاني من مشكلة شخصية، لن أعلق على هذا وعليّ أن أتقبل ذلك".

وكان قد تم استبعاد بيرسي تاو أيضا عن معسكر جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.

وكانت آخر مباراة لعبها تاو بقميص جنوب إفريقيا ضد نيجيريا في يونيو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.