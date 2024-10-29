تدريبات إضافية لـ عبد الله السعيد على تنفيذ الكرات الثابتة

خاض عبد الله السعيد لاعب الزمالك تدريبات إضافية على على تسديد الكرات الثابتة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم 1 نوفمبر ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وخاض السعيد تدربيات فردية بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي.

وأدى السعيد تدريبات خاصة بالتسديد من الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، على مرمى محمد إيهاب حارس الفريق الشاب.

ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.