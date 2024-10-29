سلوت يكشف موعد عودة جوتا

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ديوجو جوتا - كريستال بالاس - ليفربول

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول موعد عودة ديوجو جوتا وهارفي إليوت إلى صفوف الفريق.

ويغيب الثنائي عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "لا أتوقع عودة ديوجو جوتا وهارفي إليوت إلا بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل".

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وأضاف "لا أتوقع أن يشارك فيديريكو كييزا أمام برايتون".

وواصل "لا أعلم موعد عودة كييزا، نريد فقط أن يكون في أفضل حالة بدنية ممكنة. لن نضع الضغوط عليه".

وتابع "كونور برادلي تدرب مع الفريق مرة أخرى، وقد يتواجد ضمن التشكيل أمام برايتون".

سيلعب ليفربول 4 مباريات قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

إذ يلعب ضد برايتون في كأس رابطة المحترفين، ثم يلاقي المنافس نفسه في الدوري الإنجليزي.

ثم يواجه باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، على أن يلاقي أستون فيلا في الدوري يوم 9 نوفمبر، قبل بداية فترة التوقف.

ليفربول أرني سلوت
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