صافرة مصرية تدير نهائي كأس القارات لكرة الصالات
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 14:50
كتب : بسام أبوبكر
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نهائي كأس القارات لكرة الصالات للحكمين المصريين محمد حسن وطارق سامي.
ويلعب بالما الإسباني ضد ماجنس البرازيلي ضمن نهائي كأس القارات لكرة الصالات.
ويتواجد محمد حسن كحكم رئيسي لمباراة بالما ضد ماجنس.
بينما يتواجد طارق سامي كحكم ثان خلال المباراة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في إسبانيا في الثاني من نوفمبر المقبل.
ويحمل بالما لقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه بالمباراة النهائية 5-1 على حساب مواطنه برشلونة.
فيما يحمل نادي ماجنس لقب بطل أندية أمريكا الجنوبية لكرة الصالات.
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