أموريم: تدريب مانشستر يونايتد؟ توقعت هذه الأسئلة

رفض روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة التعليق على التقارير التي ربطته بتدريب مانشستر يونايتد.

وذكرت جريدة ريكورد البرتغالية أن أموريم أصبح على بعد خطوة من تولي تدريب مانشستر يونايتد.

وقال أموريم في تصريحات للصحفيين: "كنت أتوقع بالفعل بعض الأسئلة حول مانشستر يونايتد، ومن الواضح أنني لن أتحدث عن المستقبل، بخلاف ذلك سأضطر دائما إلى التعليق".

وأضاف "أنا فخور بكوني مدربا لسبورتنج لشبونة، هذا كل شيء".

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة لتدريب الفريق خلفا لإريك تين هاج، حسب العديد من التقارير.

وأفاد التقرير أن المفاوضات بين الطرفين تتقدم بشكل كبير، ووصلت إلى المراحل الأخيرة.

وأضاف التقرير أن يونايتد قد يدفع 10 ملايين يورو لسبورتنج لشبونة قيمة الشرط الجزائي في عقد أموريم مع سبورتنج في حالة الوصول لاتفاق نهائي.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن إقالة تين هاج صباح الإثنين بسبب سوء النتائج.

صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي 3 مرات وكأس البرتغال مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

ويحتل سبورتنج حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بورتو أقرب ملاحقيه.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر يوم الأحد من وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة لتين هاج مع الفريق.

ويتولى حاليا رود فان نستلروي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.