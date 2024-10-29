يد - مهاب سعيد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الفرنسي
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 10:54
كتب : FilGoal
اختير الدولي المصري مهاب سعيد لاعب نيم ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة اليد.
واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد مهاب سعيد كأفضل ظهير أيمن في الجولة الثانية.
وذلك بعد تألقه أمام مونبيلييه حين سجل 12 هدفا من 13 تصويبة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز مونبيلييه 38-32.
المباراة نفسها شهدت تسجيل أحمد هشام "دودو" 5 أهداف لمونبيلييه.
المباراة شهدت غياب محمد سند نجم نيم.
وفي مباراة أخرى، تألق سيف الدرع لاعب ليموج وسجل 9 أهداف ضد فريق أفري.
وانتهت المباراة بالتعادل 33-33.
نرشح لكم
يد - يحيى الدرع يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح يد - يحيى خالد يتعملق ضد فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا كرة يد - إبراهيم المصري: كنا أقوياء في بطولة إفريقيا بعد مونديال الأندية.. وضغط المباريات يد - عضو إدارة الأهلي: مواجهة الزمالك كانت نهائي مبكر ولكن يد – الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة السابعة بالفوز على فلاورز البينيني انتهت بطولة إفريقيا لليد – الأهلي (43)-(22) فلاورز.. اللقب للأحمر كرة يد - الزمالك يحصد المركز الثالث بالفوز على المنتدى في بطولة إفريقيا بطولة إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في النهائي.. القناة الناقلة