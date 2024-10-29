يد - مهاب سعيد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الفرنسي

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

مهاب سعيد مصر ضد الجزائر - كرة يد

اختير الدولي المصري مهاب سعيد لاعب نيم ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد مهاب سعيد كأفضل ظهير أيمن في الجولة الثانية.

وذلك بعد تألقه أمام مونبيلييه حين سجل 12 هدفا من 13 تصويبة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز مونبيلييه 38-32.

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المباراة نفسها شهدت تسجيل أحمد هشام "دودو" 5 أهداف لمونبيلييه.

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المباراة شهدت غياب محمد سند نجم نيم.

وفي مباراة أخرى، تألق سيف الدرع لاعب ليموج وسجل 9 أهداف ضد فريق أفري.

وانتهت المباراة بالتعادل 33-33.

محمد سند مهاب سعيد دودو نيم مونبيلييه
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