قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة مؤثرة لـ تين هاج بعد رحيله

وجه برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد رسالة مؤثرة لمدربه الذي أقيل من منصبه، إريك تين هاج.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصبه يوم الاثنين.

وقال برونو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرًا على كل شيء تين هاج.. أقدر الثقة واللحظات التي عشناها معا، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف "رغم أن الفترة الماضية لم تكن رائعة من جانبنا جميعًا، لكن أتمنى أن يتذكر جمهور يونايتد الأشياء الجيدة التي فعلها تين هاج".

رود فان نيستلروي سيتولى منصب المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، حتى يتم تعيين مدرب دائم.

وأفاد النادي في بيان مقتضب: "إريك تين هاج يغادر منصبه كمدير فني للقريق".

وأضاف البيان "نشكر إريك على كل ما قدمه خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وترك تين هاج فريق يونايتد في المركز الـ14 بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

وتم تعيين إيريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

في موسم 2023/24 عادل إريك تين هاج الرقم القياسي لأقل عدد من النقاط التي حصدها مانشستر يونايتد بعد أول 7 جولات في الدوري الإنجليزي وهي الوصول للنقطة التاسعة.

وحطم ذلك الرقم في الموسم الحالي حين حصد 8 نقاط فقط في أول 7 جولات.