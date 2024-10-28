مانشستر يونايتد يعلن رحيل تين هاج

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج من منصبه يوم الاثنين.

وأفاد النادي في بيان مقتضب: "إريك تين هاج يغادر منصبه كمدير فني للقريق".

وأضاف البيان "نشكر إريك على كل ما قدمه خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

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رود فان نيستلروي سيتولى منصب المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، حتى يتم تعيين مدرب دائم.

وترك تين هاج فريق يونايتد في المركز الـ14 بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

وتم تعيين إيريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

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في موسم 2023/24 عادل إريك تين هاج الرقم القياسي لأقل عدد من النقاط التي حصدها مانشستر يونايتد بعد أول 7 جولات في الدوري الإنجليزي وهي الوصول للنقطة التاسعة.

وحطم ذلك الرقم في الموسم الحالي حين حصد 8 نقاط فقط في أول 7 جولات.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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