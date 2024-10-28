ليساندرو: مانشستر يونايتد سيعود إلى القمة من جديد

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد - آرون وان بيساكا - وست هام

يشعر ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد بإحباط شديد بعد خسارة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وسقط مانشستر يونايتد مجددا في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام وست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ليساندرو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بإحباط شديد. أنا أكره الخسارة، وأشعر بانزعاج شديد من خسارة هذه المباراة، فهذا ليس ما نريده بكل تأكيد".

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وأضاف "نعلم أن سقف التوقعات في هذا النادي مرتفع للغاية، ونحن نريد أن نفوز في كل المباريات. علينا أن نتقبل النتيجة ونكون صريحين مع أنفسنا ونمضي قدما".

وأكمل "أريد الأفضل لهذا النادي، وأنا متأكد من أنه سيعود إلى القمة من جديد. سنبذل كل ما في وسعنا لنعيد النادي إلى مكانه الذي يستحقه".

وتابع "أشعر بالانزعاج الشديد لأننا نمتلك جودة عالية وأهدرنا العديد من الفرص التهديفية. من الصعب تقبل الأمر، ولكن علينا تقبله رغم كل شيء".

وواصل الأرجنتيني "الكل يقاتل من أجل الفريق، ونقدم كل ما لدينا، ولكن أعتقد أننا علينا أن نبذل جهدًا أكبر".

واستمر "يجب أن ندرك أهمية الجانب الذهني في كرة القدم، وعلينا أن نواصل الإيمان بأنفسنا حتى النهاية".

وأتم "لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول أمام وست هام، ولكن تراجع مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني. استقبلنا هدفين، ولم نتمكن من تحقيق الفوز، ولذلك أشعر بقدر كبير من الإحباط".

سجل كريسينو سامرفيل وجارود بوين ثنائية أصحاب الأرض، فيما سجل كاسيميرو هدف الشياطين الحمر.

ولم يحقق يونايتد الفوز سوى مرة وحيدة في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات.

ولأول مرة في تاريخه حقق وست هام الفوز في 3 مباريات متتالية على يونايتد في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع وست هام لـ 11 نقطة في المركز الـ13 وبعده يأتي مانشستر يونايتد بنفس الرصيد وبفارق أهداف أقل.

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد
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