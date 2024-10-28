سلوت يتغنى بما قدمه صلاح أمام أرسنال

أشاد أرني سلوت مدرب ليفربول بما قدمه نجمه محمد صلاح أمام أرسنال في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنهاء صلاح للهجمات ليس كل ما يقدمه، أعتقد أن هذا أحد الأشياء التي يتمتع بها اللاعبون الكبار، فهم يظهرون في المباريات الكبرى".

وأضاف "لقد قدم صلاح مباراة كبيرة أمام أرسنال، مثل الجولة الماضية ضد تشيلسي، حيث سجل هدفا وصنع مثله".

وتابع "كفريق كبير أنت بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين ذوي الجودة لأنه إذا لم يكن لديك هذه النوعية من اللاعبين، فسيكون من الصعب جدًا تحقيق نتائج طيبة".

وأتم "صنع صلاح الفارق أمام أرسنال على الصعيد الهجومي، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نشيد بدور داروين نونيز وترينت ألكسندر أرنولد أيضا في هذا الهدف".

وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثامن بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا بعدما سجل ضد أرسنال.

وسجل صلاح هدف تعادل ليفربول ضد أرسنال في قمة وختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحوّل صلاح عرضية داروين نونيز في الشباك في الدقيقة 81 مسجلا التعادل للريدز في شابك الجنرز.

ووصل الملك المصري للهدف رقم 163 في الدوري الإنجليزي متساويا مع روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق ومتخطيا جيرمين ديفو لاعب توتنام الأسبق.

وأصبح أرسنال ثاني الضحايا المفضلة لصلاح إذ هز شباكه للمرة الـ 11، فيما يتصدر مانشستر يونايتد قائمة المصري برصيد 12 هدفا.

وبات صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه أنفيلد.

فسجل صلاح 16 هدفا وفض الشراكة مع روبن فان بيرسي.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 361 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.