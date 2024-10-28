تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أرسنال بهدف قاتل أنقذ فريقه من الخسارة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه أرسنال بنتيجة 2-2 ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

وتقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع إبراهيما كوناتي بمتوسط تقييم بلغ 7.7 درجة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 362 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 219 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
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