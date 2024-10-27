بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتعادل مع أرسنال بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف تعادل ليفربول في الوقت القاتل من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل ليفربول إلى النقطة 22 في المركز الثاني.

ولا يزال مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 23 نقطة.

ثنائية أرسنال سجلها كل من بوكايو ساكا وميكيل ميرينو. بينما سجل لليفربول كل من فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

ويعد الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وصف المباراة

لم ينتظر أرسنال كثيرا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 9 عن طريق بوكايو ساكا العائد من الإصابة.

وجاء الهدف بعدما استلم ساكا الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ روبيرتسون ببراعة ثم سدد بقوة في الشباك.

ورد ليفربول بهجمة عن طريق محمد صلاح الذي استغل تمريرة خاطئة في دفاع أرسنال ليسدد مباشرة نحو المرمى لكن الكرة مرت جوار القائم.

ونجح ليفربول في إدراك التعادل في الدقيقة 18 بضربة رأسية من القائد فيرجيل فان دايك بعد ركنية نفذها أرنولد وحولها لويس دياز برأسه.

وأهدر كاي هافرتز فرصة إضافة الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 30 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سدد أعلى العارضة.

إلا أن أرسنال رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 بضربة رأسية من الوافد الجديد ميكيل ميرينو.

وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها ديكلان رايس وقابلها ميرينو بضربة رأسية قوية في شباك ليفربول.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني تلقى أرسنال ضربة جديدة بعدما تعرض المدافع جابريال للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 54 ويشارك بدلا منه كيفيور.

ورد أرني سلوت المدير الفني لليفربول بـ3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من دومينيك سوبوسلاي وكوستاس تسيميكاس وكودي جاكبو بدلا من لويس دياز وماك أليستر وروبيرتسون.

وواصل أرسنال تلقى الضربات القوية بعدما تعرض مدافعه تيمبر للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي.

هدف صلاح

وأسفر ضغط ليفربول وسيطرته على الكرة عن هدف التعادل الذي جاء بقدم محمد صلاح في الدقيقة 41.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من داروين نونيز إلى صلاح أمام المرمى ليسدد في الشباك محرزا التعادل.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الذي يصب في مصلحة مانشستر سيتي المتصدر.

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