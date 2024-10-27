عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثامن بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا بعدما سجل ضد أرسنال.

وسجل صلاح هدف تعادل ليفربول ضد أرسنال في قمة وختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحوّل صلاح عرضية داروين نونيز في الشباك في الدقيقة 81 مسجلا التعادل للريدز في شابك الجنرز.

ووصل الملك المصري للهدف رقم 163 في الدوري الإنجليزي متساويا مع روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق ومتخطيا جيرمين ديفو لاعب توتنام الأسبق.

وأصبح أرسنال ثاني الضحايا المفضلة لصلاح إذ هز شباكه للمرة الـ 11، فيما يتصدر مانشستر يونايتد قائمة المصري برصيد 12 هدفا.

وبات صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه أنفيلد.

فسجل صلاح 16 هدفا وفض الشراكة مع روبن فان بيرسي.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، بينما صنع 7.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 361 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 94 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.