الأصغر في التاريخ.. ساكا يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي

وصل بوكايو ساكا نجم أرسنال إلى الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

وسجل ساكا هدف تقدم أرسنال أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

هدف ساكا جاء في الدقيقة 8 من المباراة بعدما استل مالكرة داخل منطقة الجزاء ومر من أندرو روبيرتسون بمهارة كبيرة ثم سدد كرة قوية في الشباك.

وأصبح ساكا أصغر لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعمر 23 سنة و52 يوما.

وفي الموسم الجاري لعب ساكا مع أرسنال 7 مباريات في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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