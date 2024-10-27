الأصغر في التاريخ.. ساكا يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 20:19
كتب : FilGoal
وصل بوكايو ساكا نجم أرسنال إلى الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وسجل ساكا هدف تقدم أرسنال أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.
هدف ساكا جاء في الدقيقة 8 من المباراة بعدما استل مالكرة داخل منطقة الجزاء ومر من أندرو روبيرتسون بمهارة كبيرة ثم سدد كرة قوية في الشباك.
وأصبح ساكا أصغر لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعمر 23 سنة و52 يوما.
وفي الموسم الجاري لعب ساكا مع أرسنال 7 مباريات في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.
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ساكا يفتتح التسجيل مبكرا#الدوري_الإنجليزي#premierleague pic.twitter.com/7jBFpnV6mA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 27, 2024
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