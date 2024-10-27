الأصغر في التاريخ.. ساكا يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا

وصل بوكايو ساكا نجم أرسنال إلى الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وسجل ساكا هدف تقدم أرسنال أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

هدف ساكا جاء في الدقيقة 8 من المباراة بعدما استل مالكرة داخل منطقة الجزاء ومر من أندرو روبيرتسون بمهارة كبيرة ثم سدد كرة قوية في الشباك.

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وأصبح ساكا أصغر لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي بعمر 23 سنة و52 يوما.

وفي الموسم الجاري لعب ساكا مع أرسنال 7 مباريات في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

أرسنال ساكا الدوري الإنجليزي
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