بالمر: هذا ثاني موسم لي في كرة القدم ولا زالت صغيرا للغاية.. ولم أشاهد زولا يلعب

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

أعرب كول بالمر هداف تشيلسي عن سعادته بما يقدمه مع الفريق عقب قيادته للفوز على نيوكاسل والوصول للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بفضل هدف بالمر.

وقال بالمر عبر قناة سكاي سبورتس: "أحاول أن ألعب بأسلوبي، هذا ما أفعله".

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وأضاف "لا يمكن إيقافي؟ أحاول الاستمتاع بما أقدمه، ولا أريد أن أضغط نفسي، العديد من الخارج يطالبني بتكرار ما فعلته الموسم الماضي من أرقام، هذا ثاني موسم لي في كرة القدم ولا زالت صغيرا للغاية".

وواصل "تشيلسي في الـ 4 الكبار؟ أحاول اللعب بأسلوبي، وأمنع الضوضاء القادمة من الخارج، لا نمانع إثبات خطأ الناس، نحن فريق صغير ولدينا مدرب كبير، ولا زال هناك هامش للتطور".

وأتم عن المقارنة مع جيانفرانكو زولا أسطورة النادي قائلا: "أعرف أنه لاعب "أيكون" في فيفا لذلك لابد أنه كان جيدا، لأكون صادقا لم أشاهده يلعب الكل يقول إنه لاعب عظيم، لذلك شكرا".

الإيطالي زولا ارتدى قميص تشيلسي في نهائيات التسعينيات من القرن الماضي وتوج بـ 5 ألقاب مختلفة خلال 7 مواسم، وسجل 80 هدفا في 312 مباراة.

سجل ثنائية تشيلسي نيكولاس جاكسون وكول بالمر، فيما سجل ألكسندر إيزاك هدف نيوكاسل.

الفوز رفع رصيد تشيلسي لـ 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلتقي ليفربول بعد قليل.

فيما ظل نيوكاسل دون فوز في آخر 5 مباريات برصيد 12 نقطة في المركز 12.

كول بالمر تشيلسي الدوري الإنجليزي
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