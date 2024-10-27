لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

وست هام

سقط مانشستر يونايتد مجددا في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام وست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل كريسينو سامرفيل وجارود بوين ثنائية أصحاب الأرض، فيما سجل كاسيميرو هدف الشياطين الحمر.

ولم يحقق يونايتد الفوز سوى مرة وحيدة في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات.

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ولأول مرة في تاريخه حقق وست هام الفوز في 3 مباريات متتالية على يونايتد في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع وست هام لـ 11 نقطة في المركز الـ13 وبعده يأتي مانشستر يونايتد بنفس الرصيد وبفارق أهداف أقل.

وصف المباراة

أهدر أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 4 كرة الهدف الأول والتي ارتطمت بعارضة أصحاب الأرض.

ومرت تسديدة الأرجنتيني بعد 5 دقائق بجوار القائم الأيسر لفابيانسكي، ثم مرت رأسية برونو فيرنانديز أعلى العارضة في الدقيقة 13.

وأهدر ديوجو دالوت بغرابة شديدة فرصة الموسم، تلقى بينية من برونو وانفرد وراوغ الحارس وسدد خارج المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 32.

وتعاطفت العارضة مع وست هام ومنعت هدفا جديدا للشياطين الحُمر في الدقيقة 39.

وتألق فابيانسكي في التصدي لرأسية راسموس هويلوند في الدقيقة 45 منهيا الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تعرض في بداية الشوط الثاني أندري أونانا للإصابة وتلقى العلاج وعاد للمشاركة من جديد.

وأهدر مايكل أنطونيو فرصة التقدم لوست هام في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 74 اهتزت الشباك عرضية من جاريد بوين مرت من تحت أقدام داني أنجز وأودعها كريسينيو سامرفيل في الشباك.

هدف هو الأول له بقميص وست هام منذ انضمامه الصيف الجاري.

وجاء رد مانشستر يونايتد سريعا برأسية من كاسيميرو من متابعة لرأسية أخرى من جوشوا زيركزي في الدقيقة 81.

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وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بداعي وجود تدخل قوي على إنجز من ماتيس دي ليخت في الدقيقة 90.

جارود بوين انبرى للركلة وسجل على يسار أونانا كرة الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وتألق أونانا ومنع الهدف الثالث ببراعة في الدقيقة 90+9 أمام سامرفيل.

وست هام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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