انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(2) ليفربول.. نهاية القمة بالتعادل

بهدف قاتل من صلاح.. تعادل مثير بين أرسنال وليفربول في مصلحة سيتي

عادل أسطورة ليفربول.. صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي

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