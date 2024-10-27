انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(2) ليفربول.. نهاية القمة بالتعادل
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 81: جووووووووووووووول الثاني صلاح
ق 63: خروج لويس دياز وماك أليستر وروبيرتسون ونزول سوبوسلاي وتسيميكاس وجاكبو
ق 54: خروج جابريال ونزول كيفيور
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف
ق 43: جوووووووول الثاني من ميكيل ميرينو
ق 30: كاي يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى
ق 18: جووووووووول فان دايك والتعادل
ق 14: صلاح يسدد جوار القائم مستغلا خطأ الدفاع
ق 9: جوووووووووووووووول ساكا والأول
انطلاق المباراة
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