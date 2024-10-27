انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(2) ليفربول.. نهاية القمة بالتعادل

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 81: جووووووووووووووول الثاني صلاح

ق 63: خروج لويس دياز وماك أليستر وروبيرتسون ونزول سوبوسلاي وتسيميكاس وجاكبو

ق 54: خروج جابريال ونزول كيفيور

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف

ق 43: جوووووووول الثاني من ميكيل ميرينو

ق 30: كاي يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

ق 18: جووووووووول فان دايك والتعادل

ق 14: صلاح يسدد جوار القائم مستغلا خطأ الدفاع

ق 9: جوووووووووووووووول ساكا والأول

انطلاق المباراة

أرسنال ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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