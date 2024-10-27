تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على نيوكاسل.. وانتصار أول لـ كريستال بالاس

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - تشيلسي

اقتحم تشيلسي المربع الذهبي بالفوز 2-1 على نيوكاسل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية تشيلسي نيكولاس جاكسون وكول بالمر، فيما سجل ألكسندر إيزاك هدف نيوكاسل.

الفوز رفع رصيد تشيلسي لـ 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلتقي ليفربول بعد قليل.

فيما ظل نيوكاسل دون فوز في آخر 5 مباريات برصيد 12 نقطة في المركز 12.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي مبكرا بتسديدة من كول بالمر من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من الحارس روبرت سانشيز بكرة طولية.

وعقب الاحتفال ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعي التسلل على الإنجليزي الشاب في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 18 أرسل بالمر كرة طولية سريعة إلى بيدرو نيتو الذي توغل من الجهة اليسرى ومر من المدافع وأرسل عرضية أرضية أودعها جاكسون في الشباك متقدما للبلوز.

وأدرك ألكسندر إيزاك برأسية التعادل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 40 تألق نيك بوب حارس جيوش المدينة وأبعد تسديدة رائعة من نيتو وحوّلها لركنية.

شوط أول انتهى بالتعادل على ملعب ستامفورد بريدج.

ولم ينتظر بالمر في بداية الشوط الثاني سوى دقيقتين وسجل بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 47.

وأصبح بالمر أكثر لاعب يسجل أهدافا لتشيلسي منذ موسم 2017-18 في الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا بفارق هدف عن إدين هازارد.

كما أصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف هذا الموسم برصيد 12 هدفا بفارق هدف عن إرلينج هالاند.

وكاد نيتو أن يسجل الثالث ويعزز من تقدم البلوز برأسية لكن مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 75 انفرد إيزاك وراوغ الحارس وأراد أن يسدد بدلا من التمرير لكن الدفاع تدخل وأبعد الكرة في الوقت المناسب لركنية.

وأهدر البديل ميخايلو مودريك فرصة تعزيز التقدم بتسديدة أرضية أبعدها الحارس بقدمه عقب عرضية أرضية من بالمر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي بعد شد دان بيرن لـ كريستوفر نكونكو، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الركلة في الدقيقة 90+2، وانتهى اللقاء بفوز البلوز.

كريستال بالاس × توتنام

وفي لندن أيضا حقق كريستال بالاس أول فوز له هذا الموسم بعد 8 جولات دون انتنصار بنتيجة 1-0 على توتنام.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

ولم تفلح محاولات الديوك اللندنية في التفوق على النسور لينتهي اللقاء بفوز كتيبة أوليفر جلاسنر.

الفوز أخرج كريستال بالاس من مثلث الهبوط ورفع رصيده لـ 6 نقاط في المركز الـ 17.

فيما ظل توتنام في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

تشيلسي نيوكاسل توتنام كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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