تقرير: دي بروين يفضل أمريكا على السعودية بعدما يرحل عن مانشستر سيتي

يفضل كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الانتقال إلى الدوري الأمريكي بعدما تنتهي مسيرته مع النادي الإنجليزي.

وكشف تقرير لموقع Givemesport أن مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي لم يحسم حتى الآن، ولم يقرر اللاعب تجديد تعاقده أو الرحيل.

وينتهي تعاقد كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري .

وتلقى دي بروين العديد من العروض من أندية سعودية على رأسها النصر وأهلي جدة.

كما تسعى أندية أمريكية للتعاقد معه وأبرزها سان دييجو الذي بالفعل دخل في مفاوضات مع دي بروين.

ولم يشارك دي بروين البالغ من العمر 33 عاما في الموسم الجاري مع مانشستر سيتي سوى في 6 مباريات فقط بسبب الإصابة.

وحتى الآن يسعى مانشستر سيتي لتجديد تعاقد دي بروين والإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وانضم دي بروين لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

ولعب مع الفريق السماوي 388 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 103 هدفا وقدم 171 تمريرة حاسمة.

كما فاز مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 6 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات، والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.