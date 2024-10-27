انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) نيوكاسل.. وست هام (2)-(1) يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي تشيلسي ضد نيوكاسل، ووست هام ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على تشيلسي في ستامفورد بريدج، فيما يلتقي وست هام مع يونايتد على ملعب لندن الأولمبي.

تشيلسي × نيوكاسل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

نهاية اللقاء بفوز تشيلسي

ق91+2: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 90: ركلة جزاااء بعد شد نكونكو داخل منطقة الجزاء

ق 75: إيزاك ينفرد ويراوغ الحارس ويبتأطأ والدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة.

ق 47: جوووول بالمر يتقدم للبلوز بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: نيك بوب يتألق ويبعد بأطراف أصابعه تسديدة نيتو

ق 32: جوووول التعااااادل.. إيزاك يسجل برأسية بعد عرضية متقنة

ق 18: جووووول نيتو يمرر عرضية أرضية رائعة وجاكسون يسكنها في الشباك

ق 6: إلغاء الهدف بداعي التسلل على بالمر

ق 4: جووووول أوووول.. بالمر يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من سانشيز

بداية اللقاء

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ووست هام × مانشستر يونايتد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

انتهت بفوز وست هام

ق90+1: جوووول الثااااني.. بوين يسجل من علامة الجزاء

ق90: ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد عرقلة من دي ليخت

ق81: كاسيميرو يسجل برأسية من متابعة رأسية زيركزي

ق74: جووووول أوووول لوست هام.. سامرفيل يتقدم بمتابعة لكرة مرت من الجميع

ق 47: إصابة أونانا وعودته بعد تلقي العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: فابيانسكي يتألق ويتصدى لرأسية هويلوند ببراعة

ق 39: العارضة تمنع وست هام من استقبال هدف عكسي

ق 32: دالوت ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة في الشباك الخارجية والمرمى خال

ق13: رأسية برونو تمر أعلى العارضة

ق9: جارناتشو سدد كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر

ق 4: جارناتشو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة ترتطم بالعارضة

بداية اللقاء