انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) نيوكاسل.. وست هام (2)-(1) يونايتد

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد - آرون وان بيساكا - وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي تشيلسي ضد نيوكاسل، ووست هام ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على تشيلسي في ستامفورد بريدج، فيما يلتقي وست هام مع يونايتد على ملعب لندن الأولمبي.

تشيلسي × نيوكاسل

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - جيمس أساسي ضد نيوكاسل.. وبالمر ومادويكي يقودان الهجوم تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو.. وهويلاند يقود الهجوم ضد وست هام إل ناسيونال: ليفربول يضع أردا جولر كبديل محتمل لـ محمد صلاح كأس إنتركونتينينتال - نادي العين يوضح آلية توزيع تذاكر جماهيره لمواجهة الأهلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

نهاية اللقاء بفوز تشيلسي

ق91+2: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 90: ركلة جزاااء بعد شد نكونكو داخل منطقة الجزاء

ق 75: إيزاك ينفرد ويراوغ الحارس ويبتأطأ والدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة.

ق 47: جوووول بالمر يتقدم للبلوز بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: نيك بوب يتألق ويبعد بأطراف أصابعه تسديدة نيتو

ق 32: جوووول التعااااادل.. إيزاك يسجل برأسية بعد عرضية متقنة

ق 18: جووووول نيتو يمرر عرضية أرضية رائعة وجاكسون يسكنها في الشباك

ق 6: إلغاء الهدف بداعي التسلل على بالمر

ق 4: جووووول أوووول.. بالمر يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من سانشيز

بداية اللقاء

=====

ووست هام × مانشستر يونايتد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

انتهت بفوز وست هام

ق90+1: جوووول الثااااني.. بوين يسجل من علامة الجزاء

ق90: ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد عرقلة من دي ليخت

ق81: كاسيميرو يسجل برأسية من متابعة رأسية زيركزي

ق74: جووووول أوووول لوست هام.. سامرفيل يتقدم بمتابعة لكرة مرت من الجميع

ق 47: إصابة أونانا وعودته بعد تلقي العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: فابيانسكي يتألق ويتصدى لرأسية هويلوند ببراعة

ق 39: العارضة تمنع وست هام من استقبال هدف عكسي

ق 32: دالوت ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة في الشباك الخارجية والمرمى خال

ق13: رأسية برونو تمر أعلى العارضة

ق9: جارناتشو سدد كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر

ق 4: جارناتشو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة ترتطم بالعارضة

بداية اللقاء

تشيلسي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وست هام نيوكاسل
نرشح لكم
بالمر: هذا ثاني موسم لي في كرة القدم ولا زالت صغيرا للغاية.. ولم أشاهد زولا يلعب لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(1) ليفربول.. الثاني يضيع أمام المرمى تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على نيوكاسل.. وانتصار أول لـ كريستال بالاس دياز: رودري يجب أن يتوج بـ الكرة الذهبية.. وشيء لا يحققه كل اللاعبين التشكيل - ساكا أساسي مع أرسنال.. وصلاح يقود هجوم ليفربول تقرير: دي بروين يفضل أمريكا على السعودية بعدما يرحل عن مانشستر سيتي إل ناسيونال: ليفربول يضع أردا جولر كبديل محتمل لـ محمد صلاح
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - ظهرت في السعودية.. الكشف عن كرة مباراة الأهلي والعين 11 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر ضد يوفنتوس 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام في هجوم إنتر.. وفاجيولي يقود وسط يوفنتوس 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوم رائع في حدث "لا ليجا" من أجل كلاسيكو الأرض 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الألماني - يونيون برلين (0)-(1) فرانكفورت.. جووووول أوووووول 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(1) ليفربول.. الثاني يضيع أمام المرمى 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: موهبة كوبنهاجن يختار تمثيل الجزائر بدلا من الدنمارك 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة