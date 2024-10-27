إل ناسيونال: ليفربول يضع أردا جولر كبديل محتمل لـ محمد صلاح

الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

أردا جولر

كشفت صحيفة إل ناسيونال الإسبانية عن رغبة ليفربول في التعاقد مع أردا جولر لاعب ريال مدريد.

وفقا للصحيفة فإن ليفربول يضع جولر كبديل محتمل لمحمد صلاح نجم الفريق حال رحيله بنهاية الموسم.

ويتبقى في عقد صلاح مع ليفربول موسم وحيد ولم يتم تمديده حتى الآن.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو.. وهويلاند يقود الهجوم ضد وست هام تشكيل تشيلسي - جيمس أساسي ضد نيوكاسل.. وبالمر ومادويكي يقودان الهجوم كأس إنتركونتينينتال - نادي العين يوضح آلية توزيع تذاكر جماهيره لمواجهة الأهلي الهلال يستعيد بونو ولودي أمام النصر في كلاسيكو السعودية

ويضع صلاح مبلغ 70 مليون يورو كميزانية للتعاقد مع الموهبة التركية.

وانضم جولر لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فنربخشة.

وترى إل ناسيونال إن المبلغ الكبير قد يربك ريال مدريد ويجعله يوافق على رحيل اللاعب الذي لم يثبت نفسه حتى الآن.

وشارك جولر في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل خلالهم أو يصنع أي هدف حتى الآن.

أردا جولر ريال مدريد الدوري الإسباني ليفربول
نرشح لكم
لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(1) ليفربول.. الثاني يضيع أمام المرمى تشيلسي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على نيوكاسل.. وانتصار أول لـ كريستال بالاس دياز: رودري يجب أن يتوج بـ الكرة الذهبية.. وشيء لا يحققه كل اللاعبين التشكيل - ساكا أساسي مع أرسنال.. وصلاح يقود هجوم ليفربول تقرير: دي بروين يفضل أمريكا على السعودية بعدما يرحل عن مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) نيوكاسل.. وست هام (2)-(1) يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - عودة برونو.. وهويلاند يقود الهجوم ضد وست هام
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - ظهرت في السعودية.. الكشف عن كرة مباراة الأهلي والعين 6 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر ضد يوفنتوس 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام في هجوم إنتر.. وفاجيولي يقود وسط يوفنتوس 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوم رائع في حدث "لا ليجا" من أجل كلاسيكو الأرض 28 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الألماني - يونيون برلين (0)-(1) فرانكفورت.. جووووول أوووووول 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
لم يحدث من قبل.. وست هام يحقق فوزه الثالث تواليا على مانشستر يونايتد ويزيد أوجاعه 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(1) ليفربول.. الثاني يضيع أمام المرمى 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: موهبة كوبنهاجن يختار تمثيل الجزائر بدلا من الدنمارك 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة