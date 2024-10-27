إل ناسيونال: ليفربول يضع أردا جولر كبديل محتمل لـ محمد صلاح
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 16:36
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة إل ناسيونال الإسبانية عن رغبة ليفربول في التعاقد مع أردا جولر لاعب ريال مدريد.
أردا جولر
النادي : ريال مدريد
وفقا للصحيفة فإن ليفربول يضع جولر كبديل محتمل لمحمد صلاح نجم الفريق حال رحيله بنهاية الموسم.
ويتبقى في عقد صلاح مع ليفربول موسم وحيد ولم يتم تمديده حتى الآن.
ويضع صلاح مبلغ 70 مليون يورو كميزانية للتعاقد مع الموهبة التركية.
وانضم جولر لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فنربخشة.
وترى إل ناسيونال إن المبلغ الكبير قد يربك ريال مدريد ويجعله يوافق على رحيل اللاعب الذي لم يثبت نفسه حتى الآن.
وشارك جولر في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل خلالهم أو يصنع أي هدف حتى الآن.
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